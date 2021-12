Covid-19. Oltre un milione di tamponi rapidi eseguiti nelle farmacie veronesi

Federfarma traccia un bilancio del servizio tamponi svolto in provincia di Verona dall'inizio dell'anno, contando ben 1018975 test antigenici rapidi eseguiti.

Nella sola giornata di giovedì 23 dicembre sono stati 11017 i veronesi che si sono rivolti alle farmacie per i test, risultando positivi in 291 casi.

Nella settimana dal 17 al 23 dicembre il report di Azienda Zero ha contato 71168 tamponi (+ 12,5% sulla settimana precedente) con 1.522 positivi (+55 % sulla settimana precedente) intercettati in 188 farmacie scaligere.

«È in progressione continua la richiesta dei test antigenici rapidi da parte dei veronesi – spiega Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona – e le farmacie non si fermano un attimo, anche perché sono un polo di riferimento della sanità pubblica per quanto riguarda i tamponi. Le Festività e le nuove restrizioni imposte dal Governo impongono un monitoraggio serrato e soprattutto tracciato dei soggetti positivi, tramite la piattaforma digitale della Regione Veneto. La farmacia sta facendo un lavoro enorme che si somma a tutte le altre funzioni come la dispensazione del farmaco e le vaccinazioni: solo nella settimana dal 20 al 26 dicembre a Verona e provincia ne sono state effettuate 939, tra prima, seconda e dose booster».

«I fenomeni aggregativi durante le festività natalizie e in occasione di Capodanno alzano notevolmente le richieste per poter stare più serenamente uniti - dice Gianmarco Padovani, vicepresidente di Federfarma Verona -. La farmacia è ben conscia dei desideri dei cittadini e il loro benessere, a cui tendiamo, si concretizza anche in questi contesti. Chiediamo all’utenza la doverosa pazienza verso chi è sotto inaudita pressione. In cambio metteremo a disposizione ogni minuto del nostro lavoro. I farmacisti comprendono cosa voglia dire uno scambio di doni e un sorriso in questo momento particolare e faranno di tutto per poterlo rendere più tranquillo possibile».