Tamponi Covid per il green pass, nei punti Ulss 9 test solo su prenotazione: dove sono e come accedere

Come già annunciato nelle scorse ore dal direttore generale Pietro Girardi, l'Ulss 9 Scaligera ha comunicato in via formale che «per agevolare l’utenza ed evitare code e assembramenti, da sabato 16 ottobre per l’accesso ai punti tamponi dell’Azienda Ulss 9 Scaligera per l’effettuazione dei test antigenici rapidi per la ricerca del Covid-19 è necessaria la prenotazione». Nella nota, inoltra, viene spiegato che «per prenotare un test presso uno dei punti tamponi aziendali bisogna accedere al portale "Myprenota" attraverso il sito dell’Ulss 9 e seguire la procedura a schermo, scegliendo sede, data e orario dell’appuntamento e inserendo i propri dati identificativi: nome e cognome, codice fiscale e recapiti».

I punti tamponi si trovano a Verona presso la Fondazione Opera San Camillo (incrocio Via Bresciani e Via Mercantini), San Giovanni Lupatoto (Via Forte Garofolo), Bussolengo (Centro Polifunzionale, Via C.A. Dalla Chiesa) e Legnago (ex-Lidl, Via del Pontiere 19), attivi sette giorni su sette, dalle ore 7 alle 19. Ve ne sono poi un altro a Malcesine, attivo martedì, giovedì e domenica dalle ore 7 alle 13, uno all’Ospedale di Marzana, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 16, e infine uno all’Ospedale di San Bonifacio (ingresso Via Fontanelle, portone verde), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 15.

Il costo dei test antigenici rapidi è di 15 euro per i maggiorenni con assistenza sanitaria in Italia, 8 euro per i minorenni tra i 12 e 17 anni e 22 euro per tutte le altre persone. I test sono gratuiti per le persone con impegnativa del medico curante o inviate dal Dipartimento di Prevenzione, operatori e ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali, visitatori di pazienti ricoverati in ospedale o di ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali, caregiver di soggetti disabili (presentando autodichiarazione), operatori di servizi ricreativi ed educativi per minori e bambini sotto i 12 anni.

I test antigenici rapidi a pagamento vengono eseguiti anche nelle farmacie aderenti e nei Centri tamponi dell'Azienda Ospedaliera di Verona, dell'Ospedale "Pederzoli" di Peschiera del Garda, della casa di cura "Villa Garda" di Garda e dell'Ospedale "Sacro Cuore" di Negrar di Valpolicella. Ulteriori informazioni e istruzioni sul pagamento dei tamponi sono disponibili sul sito dell’Ulss 9 Scaligera.