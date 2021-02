Tamponi ai camionisti diretti al Brennero, si possono fare anche in A4

La società che gestisce il tratto autostradale della A4 tra Brescia e Padova ha messo a disposizione di tutti gli autotrasportatori un ambulatorio medico all'interno dell'Autoparco Brescia Est dove effettuare test rapidi e quindi verificare la propria negatività al coronavirus. L'esito negativo di un tampone è infatti ancora una condizione indispensabile per poter varcare il confine verso Austria e Germania. Una condizione che crea ancora molti disagi soprattutto sull'altro tratto autostradale veronese, quello della A22, la Modena-Brennero. Dal casello di Verona Nord, infatti, comincia il filtraggio dei camionisti, a cui viene chiesto di sottoporsi al test Covid nel caso in cui non l'abbiano già fatto nelle ultime 48 ore.

Ai centri tamponi di Verona e agli altri lungo la A22 si è aggiunto dunque quello bresciano della A4, creato in collaborazione con il poliambulatorio specialistico Verona. Il costo di un tampone nell'Autoparco Brescia Est è di 30 euro ed entro 10 minuti dall'esecuzione del tampone si potrà già conoscerne l'esito. Il servizio è operativo da ieri, 22 febbraio, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.30.