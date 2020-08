Tampone per chi rientra dall'estero: tutti i punti ad accesso diretto delle Ulss del Veneto

È scattato il 15 agosto il tampone obbligatorio con accesso diretto (quindi senza prenotazione), per tutti coloro che rientrano da Spagna, Croazia, Grecia e Malta. A sancirlo, è l'ordinanza firmata da Luca Zaia, che intende cercare di arrestare l'aumento di contagi registrato nell'ultimo periodo.

Ecco tutti i punti previsti nelle Ulss del Veneto.

ULSS1 - Accesso diretto a Feltre (sede di Borgo Ruga, 34) in modalità drive-in tutti i giorni dalle 7 alle 13, per tutti gli assistiti dell'Ulss Dolomiti. Rimane attiva la possibilità di prenotare l'esecuzione del tampone all'ospedale di Belluno nella tensostruttura mandando una mail a covid_19@aulss1.veneto.it o chiamando lo 0437 514343.

ULSS 2 - Accesso con prenotazione telefonando al numero 0422 323888, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

L’accesso diretto, senza necessità di prenotazione, è possibile dalle ore 7 alle ore 13 recandosi, muniti di tessera sanitaria magnetica, nelle seguenti sedi:

Ospedale di Castelfranco Veneto, via Dei Carpani, entrando direttamente con l’auto dalla portineria;

Ospedale di Treviso, 1° piano Ospedale Ca’ Foncello, Padiglione Malattie Infettive;

Ospedale di Oderzo, Piano terra, palazzina portineria (area Guardia Medica);

Distretto socio-sanitario di Conegliano, via Galvani 4, entrando direttamente con l’auto.

ULSS 3 - Accesso diretto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 13, ai seguenti siti aziendali predisposti dall'Ulss 3 Serenissima:

Distretto 1 Venezia centro storico, sede del distretto dell'ex ospedale Giustinian, Dorsoduro 1454;

Distretto 2 Venezia Terraferma, sede del distretto di Favaro Veneto, via della Soia 20;

Distretto 3 Dolo Mirano, presidio di Noale, piazzale della Bastia 3;

Distretto 4 Chioggia, sede distrettuale, accesso da via Marco Polo;

Ospedale di Dolo.

ULSS 4 - A Portogruaro accesso diretto presso il distretto socio sanitario di via Zappetti 23 (ex Silos), dalle ore 7 alle ore 13; a San Donà di Piave in via Girardi 23, dalle ore 7 alle ore 13.

ULSS 5 - Attivo da lunedì 17 accesso diretto al:

Presidio ospedaliero di Rovigo, ambulatorio F, Piano 0, attivo dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 18; domenica dalle 9 alle 12;

Presidio ospedaliero di Adria, presso il centro prelievi dell’ospedale vecchio, attivo dal lunedì al sabato dalle 13 alle 18;

Presidio ospedaliero di Trecenta, presso l’ambulatorio ortopedico della piastra poliambulatoriale, attivo dal lunedì al sabato dalle 13 alle 18.

ULSS 6 - Accesso presso il:

Distretto Padova Bacchiglione via Temanza 1, Padova;

Distretto Terme Colli, via Spinelli 1, Rubano;

Distretto Padova Piovese, Via S. Rocco 8, Piove di Sacco;

Distretto Alta Padovana, via Cao del Mondo 1, Camposampiero;

Distretto Padova Sud, via Marconi 19, Monselice.

ULSS 7 - Accesso dalle ore 7 alle 13, 7 giorni su 7 festivi inclusi, a:

Bassano, presso ospedale San Bassiano;

Santorso, presso ospedale Alto Vicentino;

Marostica, centro 5.5 Prospero Alpino, via Panica, 13-17;

Schio, Casa della Salute, via De Lellis.

ULSS 8 - Accesso agli Ospedali di Vicenza - Arzignano e Noventa, 7 giorni su 7, dalle ore 7 alle 13.

ULSS 9 + AOUI VR: Accesso diretto all’Ospedale di Borgo Trento, Centro Polifunzionale di Bussolengo (via Carlo Alberto Dalla Chiesa) e agli ospedali Fracastoro di San Bonifacio e Mater Salutis di Legnago, dalle ore 7 alle ore 13.