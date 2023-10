Tampon box nei bagni dell'università. Udu: «Importante primo passo»

Ieri, 30 ottobre, l'università di Verona ha appeso dei "tampon box" nei principali bagni dell'ateneo. In questo modo, le studentesse avranno sempre a disposizione di prodotti igienici specifici per il ciclo mestruale.

L'iniziativa è partita dalla rappresentanza studentesca di Udu Verona più di due anni fa, prima con una mozione nel consiglio studentesco e poi con l’installazione autonoma da parte dell’associazione di "tampon box" autogestite. Installazione avvenuto in occasione dell'8 marzo di quest’anno.

«Questa è la prima presa in carico istituzionale da parte dell'ateneo della nostra salute mestruale, dopo le richieste della comunità studentesca in questi anni e il primo esperimento iniziato da Udu Verona di questo marzo - ha dichiarato Laura Bergamin, coordinatrice di Udu Verona - La bozza dell'ultima manovra economica parla chiaro, con l’annuncio dell’incremento dell’Iva dal 5% al 10% sui beni mestruali: un evidente e ulteriore passo indietro da parte del Governo. Eppure, avere le mestruazioni non è una scelta e gli assorbenti sono un bene di prima necessità a tutti gli effetti. Per questo è più importante che mai continuare a portare avanti questa battaglia, che vede da oggi un passo iniziale e un primo riconoscimento e investimento da parte dell'ateneo».

L’obiettivo finale per Udu non è solo quello dell’autogestione. Francesca Flori, presidente del consiglio studentesco ha infatti aggiunto: «La nostra richiesta iniziale tramite la mozione del consiglio studentesco non era quella di box autogestite, ma di una presa in carico più ampia da parte dell’università con l’installazione di distributori di assorbenti gratuiti o a prezzo calmierato, sull’esempio di altri atenei come quello di Padova. L’università deve essere promotrice di un cambiamento culturale e sociale, deve essere un ambiente libero e attento ad ogni soggettività».