Tampon box in università a Verona per la festa dell'8 marzo, Udu: «L'ateneo installi distributori di assorbenti gratuiti o a prezzo calmierato»

Mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, l’Unione degli universitari ha fatto sapere di aver appeso nei bagni di vari poli dell'università di Verona delle "tampon box", ovvero dei dispenser di prodotti igienico-mestruali. Si tratta, spiega Udu Verona in una nota, di tampon box «autogestite dalla componente studentesca», all'interno delle quali chi ne abbia la possibilità potrà lasciare assorbenti per chi dovesse averne necessità.

Laura Bergamin, coordinatrice dell’Udu Verona, spiega così le motivazioni del gesto: «L’intento non è solo quello di ridurre lo stigma legato alle mestruazioni, ma anche di stimolare l’ateneo a considerare la nostra salute mestruale». La stessa coordinatrice Bergamin poi ricorda: «Il lavoro al riguardo è iniziato in Consiglio degli studenti ormai quasi due anni fa, ma Univr non ha mai tenuto totalmente in conto le nostre richieste: per questo proprio oggi, in una giornata simbolica per la lotta transfemminista, abbiamo scelto di prenderci da sole il nostro spazio. Rimane fondamentale continuare a battersi per un’università e società libera dal sistema patriarcale», conclude Laura Bergamin.

Nella nota dell’Udu Verona, viene però spiegato che l'obiettivo non è solo quello dell’autogestione studentesca: «L’Iva al 5% non basta, avere le mestruazioni non è una scelta. Vogliamo che l’università di Verona si faccia promotrice della salute mestruale delle studentesse con l’installazione di distributori di assorbenti gratuiti e/o a prezzo calmierato, sull’esempio di altri atenei come quello di Padova. Questo - evidenzia la nota di Udu Verona - sarebbe il primo passo per prendere una posizione contro il sistema patriarcale in cui viviamo. L’università deve essere un ambiente libero e attento ad ogni soggettività. Un’esigenza primaria non dovrebbe rappresentare un ostacolo per la collettività».