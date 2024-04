Stipendio tagliato alle bibliotecarie, Le Macchine Celibi: «Non è colpa nostra»

Sul taglio agli stipendi delle bibliotecarie di San Martino Buon Albergo, Le Macchine Celibi spiega di non avere colpe e scarica eventuali responsabilità sul Comune. Nel giorno del presidio davanti al municipio, la cooperativa bolognese che dall'1 maggio gestirà i servizi nella biblioteca intitolata a Don Lorenzo Milani si chiama fuori dalle polemiche.

È cominciata alle 15 e continuerà alle 19 di oggi, 29 aprile, la manifestazione a sostegno delle bibliotecarie di San Martino Buon Albergo, costrette a subire una riduzione dei compensi anche del 30% a causa di un cambio d'appalto. Cambio che sarebbe scattato ad aprile, ma che è stato prorogato dal Comune a maggio. Ed è proprio davanti alla sede comunale che Filcams Cgil ha organizzato un presidio, durante la seduta del consiglio, per chiedere all'amministrazione di trovare le risorse necessarie al reintegro delle retribuzioni.

Sindacato e lavoratrici si rivolgono dunque al Comune, anche perché la cooperativa che subentrerà nella gestione del servizio ha spiegato di non avere margine di manovra in questa trattativa. Finora, il servizio è stato gestito dalla cooperativa mantovana Charta, ma dall'1 maggio la biblioteca di San Martino Buon Albergo sarà gestita dalla cooperativa bolognese Le Macchine Celibi, che ha regolarmente vinto la gara per l'affidamento del servizio indetta dal Comune. Ed è proprio nei documenti della gara che Le Macchine Celibi evidenziano «una quantificazione del "costo della manodopera" precisa e non soggetta a ribasso». Le risorse da destinare alle retribuzioni del personale sarebbero state dunque le stesse per chiunque avesse vinto la gara. Infatti, il ribasso presente nell'offerta economica presentata dalla cooperativa bolognese non incide sul costo del lavoro determinato dal Comune di San Martino Buon Albergo. «Il costo del lavoro indicato da noi è esattamente il medesimo quantificato dall'ente», ha sottolineato Le Macchine Celibi.

Il taglio degli stipendi sarebbe dunque determinato a monte e cioè dalla previsione del costo del lavoro fatta dal Comune. «Infatti, gli inquadramenti proposti ai lavoratori sono coerenti e gli unici compatibili con il costo della manodopera stimato dall'ente - ha concluso la cooperativa - Inoltre, impegnando a pieno le risorse disponibili nell'offerta, siamo disponibili a riconoscere uno scatto di anzianità alle lavoratrici. Oltre questo, senza risorse aggiuntive, non vi è possibilità di riconoscere altro».

Nel frattempo, aumentano le manifestazioni di solidarietà nei confronti delle bibliotecarie di San Martino Buon Albergo. E anche la sezione veneta di Aib (Associazione italiana delle biblioteche) si è detta vicina alle lavoratrici in stato di agitazione.