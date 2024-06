Piano ferie dell'Ulss 9, ridotti i posti letto. «Decisione disastrosa»

No a tagli dei posti letto durante l'estate negli ospedali di Villafranca e San Bonifacio. Lo chiede Stefano Tabarelli, segretario del sindacato Ugl Salute Veneto. «Sarebbe una decisione disastrosa», ha dichiarato Tabarelli.

La riduzione dei posti letto nei due ospedali della provincia è motivato dal piano ferie con cui ogni estate l'Ulss 9 Scaligera riorganizza i propri servizi per permettere ai dipendenti le vacanze a cui hanno diritto. «Ma 10 posti letto in meno al Magalini e una ventina al Fracastoro mettono ancor più in crisi una sanità ormai lontana dalle esigenze dei cittadini - ha ribattuto Tabarelli - E il motivo è sempre il solito: la carenza di operatori sanitari. Una piaga che non si riesce a combattere, complici emolumenti non in linea con le altre nazioni europee a cui si sommano condizioni di lavoro estreme e carenza di sicurezza, come dimostrano le continue aggressioni cui sono sottoposti i professionisti».

A tal proposito il segretario regionale di Ugl Salute ha inviato all'Ulss una lettere in cui viene denunciato il crescente rischio di "burnout" per gli operatori. Un rischio «tale da aver prodotto casi di licenziamento silenzioso, il così detto quiet firing, e anche di quiet quitting con il lavoratore che, per salvaguardare il proprio benessere psicofisico, svolge il minimo indispensabile delle proprie mansioni - ha spiegato Tabarelli - Non è certo riducendo i servizi che si potrà venire a capo della situazione. I cittadini pretendono che venga rispettato il loro diritto alle cure, gli operatori chiedono di vedere migliorate le condizioni di lavoro. Serve un confronto ad ampio respiro per riportare la sanità locale a livelli di eccellenza».