Alberi tagliati in Viale Dei Colli, saranno sostituiti. «Ma erano sani e in sicurezza»

È uno dei posti più panoramici di Verona. Salendo dalla Valdonega su Viale Dei Colli si raggiunge il Santuario della Madonna di Lourdes e da lì si può godere di una magnifica vista sulla città. Un luogo che però ora ha perso un tratto caratteristico: i pini argentati ed altri alberi ad alto fusto. Queste piante, che costeggiavano un sentiero, sono state tagliate. E molti cittadini se ne sono lamentati.

Tra i diversi che hanno segnalato il taglio degli alberi proprio nell'area sottostante al santuario c'è anche Giorgio Massignan di VeronaPolis, il quale ha chiesto agli amministratori comunali se il Regolamento del Verde sia stato rispettato. «Non si comprende per quale motivo si sia voluto perpetrare l'ennesimo e inspiegabile sfregio al nostro patrimonio arboreo, che ci donava ossigeno, ombra durante le giornate soleggiate e impreziosiva il paesaggio collinare con la sua presenza - ha scritto Massignan - La zona risulta inedificabile e a destinazione verde e gli alberi tagliati erano sani e in sicurezza».

L'area in cui gli alberi sono stati tagliati non è pubblica, ma di proprietà degli Stimmatini, i quali attraverso L'Arena hanno spiegato di aver ottenuto dal Comune di Verona e dalla Soprintendenza il via libera all'abbattimento degli alberi. Abbattimento che ha riguardato piante rovinate e non adeguate al luogo in cui avevano messo radici. Inoltre, nella loro risposta, gli Stimmatini hanno promesso di sostituire le piante tagliata con degli ulivi.