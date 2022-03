"Switch off" con imprevisto, principali canali Rai restano a schermo nero

Possibile spesa imprevista per i cittadini veronesi a causa dello "switch off" televisivo. Il cambio di segnale attuato la settimana scorsa dai canali locali e nazionali sta creando disagi a chi vuole vedere le trasmissioni di Rai 1, Rai 2, Rai 3 e le notizie di Rai News. Le antenne di molte case della provincia scaligera non sembrano più in grado di captare il segnale dei principali canali Rai. E questo non sarebbe dovuto alle televisioni o ai decoder.

Per chi aveva tv vecchie, infatti, il passaggio dal formato Mpeg2 al qualitativamente migliore Mpeg4 ha comportato il cambio dell'apparecchio televisivo o l'acquisto di un decoder che consentisse la visione anche su schermi più datati. Un esborso di denaro mitigato da un bonus governativo.

L'8 marzo scorso è avvenuto il cambio di segnale nel territorio veneto, con la sgradita conseguenza che alcuni televisori restano a schermo nero sui primi tre canali Rai e su Rai News. Ed alcuni cittadini segnalano anche cattiva ricezione di altri canali sempre della tv di Stato, come Rai Storia, Rai Scuola o Rai Movie. Tutto regolare, invece, per le altre emittenti.

Chi si è rivolto direttamente alla Rai non ha ricevuto risposte precise. È chiaro che la colpa non è della tv o del decoder e che sia necessario intervenire a livello di antenna. Ciò però implica l'intervento di un antennista e quindi bisogna mettere mano al portafoglio. Le soluzioni, poi, potrebbero essere due: o cambiare l'orientamento dell'antenna, ma questo potrebbe creare problemi nella ricezione degli altri canali; oppure cambiare l'amplificatore dell'antenna per captare le nuove frequenze Rai. E sarebbe proprio quella per il nuovo amplificatore la spesa imprevista e connessa allo "switch off" che alcuni veronesi stanno sostenendo.