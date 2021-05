Oggi la "superluna dei fiori" con tanto di eclissi: l'affascinante fenomeno e come osservarlo

Nella giornata di oggi, mercoledì 26 maggio, è previsto un nuovo affascinante fenomeno per tutti gli appassionati di astronomia. Si tratta della cosiddetta "superluna", la terza di quest'anno, ma che porterà con sé anche un'eclissi totale, visibile però quest'ultima non dall'Italia ma solo in Asia e nelle Americhe. Anche nel nostro Paese, tuttavia, questa sera il disco lunare apparirà più grande del 7% rispetto al normale e più luminoso di circa il 15% rispetto al solito. Il pianeta Terra ed il suo satellite, infatti, questa notte si troveranno al minimo della loro distanza.

Quella di oggi è comunemente stata battezzata la "superluna dei fiori", essendo che cade nel pieno della stagione primaverile. Tuttavia per la concomitanza dell'eclissi la Luna assumerà anche un colore rossiccio. Per gli appassionati è prevista un'interessante diretta web sul sito ufficiale dell'Istituto nazionale di astrofisica che avrà inizio questa sera alle ore 21.30 e consentirà di osservare al meglio il particolare fenomeno, grazie alla partecipazione dei telescopi INAF dalle sedi di Trieste, Asiago, Roma Montemario e Palermo. In programma vi è anche un intervento di Samantha Cristoforetti che racconterà la "sua" Luna. Anche l'Agenzia Spaziale Europea mostrerà in diretta l'evento, già a partire dalle ore 11.30 del mattino di oggi, grazie all'Australian national science agency e al Csiro.