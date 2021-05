SuperEnalotto, schedina fortunata giocata a Verona: messo a segno un 5

La giocata è stata convalidata al bar tabacchi di via Palazzina, 34, a Verona e, nel concorso di sabato, ha fruttato quasi 50 mila euro al fortunato giocatore

Il SuperEnalotto torna a premiare l'area scaligera. Nel concorso di sabato 8 maggio, infatti, è stato realizzato un “5” da 49.424,30 euro e la schedina fortunata è stata convalidata al bar tabacchi di via Palazzina, 34, a Verona.

Il Jackpot nel frattempo continua a crescere e tocca i 150,6 milioni, che saranno in gioco domani, martedì 11 maggio. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto, riferisce Agipronews, il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.