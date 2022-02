SuperEnalotto, un "5" da più di 30mila euro giocato a Bussolengo

C'è anche una schedina giocata a Bussolengo tra le otto che sabato scorso, 26 febbraio, hanno centrato un "5" al SuperEnalotto. I fortunati vincitori, come riportato da Agipronews, intascheranno 31.148,05 euro a testa, mentre è salito a 164 milioni di euro il montepremi per l'ambito "6" che sabato scorso non c'è stato.

I cinque numeri che facevano parte della sequenza estratta sabato scorso sono stati giocati al Bar Daniela di Piazza dello Zodiaco 37 a Bussolengo.