SuperEnalotto, tre "5" a segno in Veneto: uno in provincia di Verona

Il Veneto va a segno grazie al SuperEnalotto: nell’estrazione del 14 luglio, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre “5” del valore di 16.763,17 euro. Le prime due vincite sono state registrate presso il bar di via V. Nazionale 29 a Quero Vas, in provincia di Belluno, mentre l‘ultima è stata convalidata presso la tabaccheria di via Roma 47/B a Trevenzuolo, in provincia di Verona.

Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando i 239,1 milioni di euro – record per il gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.