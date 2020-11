Superenalotto, Oppeano baciato dalla fortuna: schedina vincente

Il SuperEnalotto continua a sorridere al Veneto. Nel concorso di giovedì 5 novembre è stato centrato un "5" da 9.603,76 euro a Oppeano, in provincia di Verona. La schedina fortunata è stata convalidata presso la Tabaccheria Massagrande in via Roma 89.

La caccia al "6" invece continua e per il concorso di domani il Jackpot sarà di 61,6 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto, riporta Agipronews, il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.