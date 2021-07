Verona, giocata da 64mila euro al SuperEnalotto non ancora riscossa: il vincitore ha 8 giorni di tempo

La schedina è stata giocata presso il punto vendita Sisal Emmebi di Ballarin Alma, situato in Via Poiano 30, in occasione del concorso n. 46 di sabato 17 aprile 2021

Mancano solo 8 giorni per riscuotere la vincita al SuperEnalotto da oltre 64 mila euro realizzata a Poiano di Valpantena. Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, il giocatore non si è ancora presentato per la riscossione della vincita, avvenuta nel concorso n. 46 di sabato 17 aprile 2021, presso il punto vendita Sisal Emmebi di Ballarin Alma, situato in Via Poiano 30 a Verona.

Una cifra non di poco conto, che permetterebbe al vincitore di realizzare magari qualche progetto per sé e i suoi familiari, o togliersi qualche sfizio, magari di prenotare anche una meritata vacanza.

È allora necessario ricordare dove è stata riposta la ricevuta vincente, che il destino ha voluto capitasse proprio nelle mani di quell’uomo, o di quella donna, che forse non sa di aver vinto o che semplicemente non si è ancora presentato/a per la riscossione.

La giocata, pari a 7 euro, è stata convalidata con 7 numeri per 7 combinazioni. Una scelta che ha portato il vincitore a realizzare 2 punti 5 da 31.275,81 euro ciascuno e 5 punti 4 da 321,37 euro ciascuno, per un totale di oltre 64 mila euro.

Sisal segnala che il fortunato possessore della ricevuta di gioco vincente ha ancora soli 8 giorni per riscuotere il premio.

I termini per la riscossione dei 64.158,47 euro legati alla vincita di Poiano di Valpantena, 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino, scadranno il prossimo venerdì 16 luglio 2021.

Inoltre viene ricordato che: