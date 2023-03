Giocata a Bardolino e ancora non riscossa una vincita da 20mila euro al Superenalotto

A Bardolino, Venezia e Cornedo Vicentino, tre vincite da 20mila euro ciascuna non sono ancora state riscosse. E le scadenze per ottenere il premio sono molto vicine.

A dicembre dell'anno scorso, grazie all'iniziativa speciale di Superenalotto Superstar denonimata "Super Natale", sono stati assegnati 600 premi da 20mila euro ciascuno in tre concorsi consecutivi: quelli del 27, del 29 e del 31 dicembre. Sono stati tanti gli italiani che hanno partecipato ed i più fortunati probabilmente hanno già gustato i benefici della vincita.

C'è però qualcuno che non si è ancora accorto della sua buona sorte. Dei 600 premi, sono 3 quelli non ancora riscossi in Veneto. E per scoprire se si è tra i vincitori è importante verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco.

La giocata effettuata nel Veronese e non ancora riscossa è quella dell'estrazione 156 di giovedì 29 dicembre 2022. C'è tempo fino al 28 marzo per avere i 20mila euro vinti. Ed il biglietto vincente è stato giocato nel punto vendita Sisal di Daniela Zanini in Via Mirabello 16 a Bardolino.

Le altre due giocate si riferiscono all'estrazione 157 di sabato 31 dicembre 2022 ed è possibile riscuotere le vincite entro il 30 marzo. Sono state effettuate una a Venezia, nel punto vendita Sisal di Romina Scarpa di Via Busetti 368 e l'altra nel punto vendita Sisal di Silvia Yin di Via Monte Pasubio 23/a a Cornedo Vicentino.

I termini per la riscossione dei premi da 20mila euro sono di 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. E la verifica delle vincite è possibile attraverso i siti www.giochinumerici.info/verifica-vincite e www.giochinumerici.info/come-riscuotere, oppure attraverso l'applicazione del Superenalotto.

Le modalità di riscossione del Superenalotto sono diverse. Le vincite fino a 520 euro si possono avere in un qualsiasi punto di vendita Sisal. Le vincite tra 520 e 5.200 euro si possono riscuotere nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi. Per le vincite da 5.200 a 52.000 euro è necessario prenotare il bonifico nei punti pagamento premi o negli uffici premi di Sisal. Infine, per le vincite superiori a 52.000 euro bisogna prenotare il bonifico negli uffici premi di Sisal.