"Opera sotto le stelle" nei quartieri della città, piace la nuova idea dell'amministrazione: «Un successo da tutto esaurito»

Sono state circa un migliaio le persone che si sono ritrovate al parco, venerdì 16 giugno, per assistere "sotto le stelle" alla prima dell’Arena. «Una serata speciale», viene rivendicato dal Comune di Verona che ha promosso l'iniziativa nei quartieri, con l’installazione di schermi e di numerose sedie, per consentire una comoda visione dello spettacolo, al Giardino d’Estate a Porta San Zeno, in piazza del Popolo a San Michele Extra, al parco San Giacomo in Borgo Roma e nell’area in via Marin Faliero al Saval. Una proposta che è stata peraltro accolta con entusiasmo dai veronesi, i quali hanno rapidamente occupato le circa 200 sedie messe a disposizione in ognuna delle quattro aree verdi. Fra il pubblico famiglie, anziani e, soprattutto, giovani e giovanissimi che si sono sistemati direttamente sul prato, sopra a delle coperte portate appositamente da casa.

Più che un evento, spiegano quindi da Palazzo Barbieri, si è trattato di «una vera e propria festa della musica e della città, che i veronesi hanno scelto di vivere insieme, cogliendo l’insolita opportunità offerta loro dall’amministrazione, risultata vincente per far incontrare la cittadinanza e portare, per la prima volta, lo spettacolo inaugurale dell’opera areniana anche al di fuori dall’Arena». Persone di ogni età hanno infatti «riempito di vita le piazze e i giardini allestiti per l’occasione, e hanno condiviso emozioni e amore per il bel canto e, in particolare, per l’opera lirica areniana, un orgoglio di Verona nel mondo».

Soddisfazione è stata espressa in tal senso anche dall'assessora alla cultura Marta Ugolini: «Per la prima volta a Verona i cittadini hanno avuto la possibilità di vivere la magia della prima della stagione lirica nei vari angoli della città, stando accanto ai propri amici, familiari, vicini di casa. Siamo stati felici, come amministrazione, di promuovere questo evento insieme a Fondazione Arena. La musica e lo spettacolo areniano aiutano sicuramente a nutrire lo spirito di ciascuno di noi. La cultura accessibile e diffusa fa parte della nostra visione di città», ha consluso l'assessora Ugolini.

Felice della novità anche l’assessore al decentramento Federico Benini: «Uno straordinario successo è stato registrato per questa nuova proposta in occasione della prima in Arena. - ha detto Benini - Un’iniziativa da ripetere, per promuovere cultura, socialità e animare con progetti diverse ed interessanti piazze e parchi dei nostri quartieri».