Un successo il mercato a km zero in piazza Vittorio Veneto e i residenti scrivono al Comune per renderlo fisso

Dal Comune di Verona sottolineano il grande successo riscontrato in città per il mercato a km zero della Coldiretti in piazza Vittorio Veneto. «A meno di un mese dal trasloco dei banchi di frutta e verdura, - si legge in una nota di Palazzo Barbieri - che dall’11 gennaio ha temporaneamente lasciato gli storici spazi all’ex Arsenale per spostarsi nella centrale piazza della Circoscrizione 2^, in municipio arrivano lettere e messaggi di consenso nei confronti dell’iniziativa, che oltre a promuovere il consumo di prodotti locali contribuisce a rivitalizzare la piazza e a farne un punto di incontro e socializzazione tra i residenti del quartiere».

In base a quanto rivelato da Palazzo Barbieri, tra i benefici riscontrati dai cittadini vi sarebbe anzitutto l’ampio spazio offerto dalla piazza in cui i banchi sono collocati lungo tutto il perimetro, favorendo lo spostamento in modo semplice e ordinato. «La presenza dell’iniziativa è particolarmente gradita dai residenti più anziani di Borgo Trento, - spiega la nota del Comune di Verona - che trovano più comodo fare la spesa sotto casa piuttosto che recarsi all’Arsenale. C’è poi l’aspetto delle rivitalizzazione della piazza, che essendo nel cuore del quartiere diventa un luogo vivo e vissuto, in linea con i progetti già realizzati in tal senso dall’amministrazione nelle altre circoscrizioni».

Da qui dunque le diverse richieste che stanno arrivando agli uffici dell’assessorato alle attività produttive per rendere definitivo lo spostamento del mercato della Coldiretti, mantenendolo fisso in piazza Vittorio Veneto nella mattinata di giovedì. «Fa piacere ricevere mail e lettere di apprezzamento del nuovo sito - ha affermato l’assessore alle attività produttive Italo Sandrini -. Lo spostamento del mercato dall’Arsenale a piazza Vittorio Veneto è al momento temporaneo, dettato dalla necessità di liberare il sito dell’Arsenale per l’avvio dei cantieri. Valuteremo a suo tempo la soluzione migliore da adottare, confrontandoci con Coldiretti e la Circoscrizione 2^. Ben vengano nel frattempo le valutazioni positive della nuova collocazione del mercato, la scelta di spostarlo in piazza Vittorio Veneto è in linea con la volontà di rivitalizzare gli spazi pubblici dei quartieri e presidiarli con attività che favoriscono la socializzazione».

Al riguardo è poi intervenuta anche la presidente della seconda circoscrizione, Elisa Dalle Pezze: «Come Circoscrizione 2^ abbiamo fortemente sostenuto la soluzione di Piazza Vittorio per il mercato a km zero per dare continuità all'iniziativa che da anni si era consolidata all'Arsenale e vedendo in questo spostamento una opportunità di rivitalizzare il quartiere. Con l'amministrazione e Coldiretti stiamo già programmando iniziative con le scuole e per la cittadinanza dedicati a corretti stili di vita, alimentazione e consumo consapevole».

Franca Castellani, presidente di Veronatura, il consorzio che gestisce i mercati a chilometro Zero per conto di Coldiretti Verona, ha infine rivelato: «Siamo davvero felici che la cittadinanza abbia accolto così positivamente la nostra presenza in Piazza Vittorio Veneto. I mercati di Campagna Amica sono nati anche con lo scopo di diffondere la cultura del vivere sano legato alla stagionalità e alla territorialità e il riscontro degli abitanti di Borgo Trento ci incoraggia a proseguire con sempre rinnovato entusiasmo su questa strada».

Anche il consigliere regionale e comunale Alberto Bozza (Forza Italia) si è detto «soddisfatto del successo del mercato a km zero di Coldiretti» nella nuova location di piazza Vittorio Veneto. «Da presidente della seconda circoscrizione - ha spiegato Bozza in una nota - portai il mercato rionale di Borgo Trento da via Ciro Menotti proprio in Piazza Vittorio Veneto, intuendo le potenzialità del luogo per eventi di quel genere. Pertanto, sono lieto che sullo spirito di quella scelta l’amministrazione comunale abbia deciso di portarvi temporaneamente, visti i cantieri all’Arsenale, anche il mercato di Coldiretti al giovedì». Tuttavia, ha poi aggiunto lo stesso Alberto Bozza, «se lo si vuole rendere definitivo, la piazza va adeguata negli standard di sicurezza a tutela dei cittadini-utenti e alle necessità logistiche degli ambulanti. Spero che a questa riqualificazione data dai mercati, segua anche la risistemazione della storica fontana monumento, che oggi versa in stato di degrado e abbandono», ha infine concluso Bozza.