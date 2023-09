Feste ed eventi nelle circoscrizioni animano weekend di sport e divertimento

L’inizio dell’autunno non ha fermato la voglia di stare all’aria aperta, godendo delle temperature miti e, soprattutto, del fitto calendario di eventi fioriti in molti quartieri di Verona.

Grande partecipazione, sabato 23 settembre, alla "Festa di tutti i colori" al Parco Santa Teresa. Organizzato da Nuova Acropoli Verona, dalla rete "Un Parco per Tutti" e co-organizzato dal Comune di Verona, l'evento è stato una festa che ha trasformato Verona Sud in un salotto a cielo aperto, con laboratori e attività per i più piccoli, letture animate, caccia al libro, costruzione di aquiloni, bowling, apicoltura, go-kart e tanto altro.

Hanno partecipato alla giornata anche l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi, che ha ricordato come questi eventi siano il primo passo per rendere i quartieri sicuri e sottolineando l’importanza della rete territoriale, e l'assessore al decentramento Federico Benini che ha colto l’occasione per annunciare il grande ampliamento strutturale previsto per il Parco Santa Teresa.

È stata un successo anche la prima edizione della Festa dello Sport in seconda circoscrizione, con oltre 250 famiglie accorse domenica per scoprire l’offerta sportiva delle società del territorio. Presenti anche il sindaco Damiano Tommasi, il vicepresidente e i consiglieri circoscrizionali Corcioni, Pighi, Recchia, Ceoletta, Carli e Rizzati. «La nostra intenzione è quella di stimolare famiglie, società, adulti, bambini, ragazzi e mondo della scuola a parlare e vivere di sport - ha detto Federico Centomo, coordinatore della commissione sport in seconda circoscrizione - Lo sport è uno strumento di prevenzione sociale, oltre che sanitario».

Tante le discipline, proposte da venti società, che i ragazzi e le ragazze hanno testato, dal nordic-walking al tiro con l’arco, dallo yoga alla pallavolo, per vivere un pomeriggio di sport e stimolare così la pratica sportiva a tutta la cittadinanza. In più, Coldiretti Verona ha offerto una merenda salutare a tutti e la Croce Rossa ha presentato l’iniziativa benefica "I Braccialetti di Edo".

Circa un migliaio i partecipanti alla seconda edizione de "Il Grande anello della Storia" nell'ottava circoscrizione, tenutasi sempre nella giornata di domenica 24 settembre. In 500 hanno affrontato il percorso da 17 chilometri di fronte al paesaggio da cartolina di una Valpantena e una Valsquaranto illuminata da un cielo terso, mentre in 200 hanno scelto i percorsi più brevi da 7 e 17 chilometri.

Altri 300, soprattutto famiglie con bambini, hanno deciso di trascorrere il pomeriggio al Castello di Montorio, approfittando di giochi, gonfiabili, trucca-bimbi, musica e tanto altro. E da evidenziare la passione e la disponibilità all’incontro e al racconto del patrimonio storico artistico e ambientale locale di tutti i gruppi, comitati e associazioni coinvolti in tutti i luoghi oggi aperti al pubblico: Castello di Montorio, Forte Prearà, Piloton, Chiesa di Santa Maria in Stelle. «Con questo evento e la collaborazione sinergica di associazioni locali, circoscrizione, Comune di Verona e aziende partecipate - ha sottolineato la presidente dell'ottava circoscrizione Claudia Annechini - questa amministrazione ha segnato la chiara volontà di investire in un percorso di valorizzazione del patrimonio storico artistico culturale e ambientale della Dorsale Preafita, poiché tutti i partecipanti hanno avuto un assaggio, attraverso visite guidate, musica, teatro, danza e fotografia, del potenziale turistico e che quest' area potrebbe avere per la città».

Infine, bolle di sapone, storie e gelato offerto a tutti per la Prima Festa di Fine Estate, organizzata in Piazza Isolo dall'associazione Pro Senectute che gestisce per conto dei servizi sociali e della prima circoscrizione il Centro di Comunità dell’Isolo.