"Lago pulito 2024": domenica un'ottantina di sub vanno a caccia di rifiuti sui fondali del Garda

Sub a caccia di rifiuti sui fondali del lago di Garda. Domenica 7 luglio a Bardolino si terrà la 5a edizione di "Lago pulito 2024", pulizia dei fondali promossa dal Gruppo Sub Gas Diving School (riconosciuto come Diving WWF Sub per l’impegno nella tutela dell’ambiente) e patrocinata dal Comune di Bardolino, dalla Provincia di Verona, dalla Regione Veneto e da Veneto Agricoltura.

Un’ottantina di sub si immergeranno nelle acque del lago di Garda, a partire dalle 10; il ritrovo è al parco di Villa Carrara Bottagisio, dove ci sarà anche l’animazione musicale con Radio Pico e al termine sarà possibile pranzare allo stand gastronomico. «La manifestazione vuole lanciare un messaggio di educazione al rispetto del nostro lago: in acqua ci saranno circa 80 subacquei, supportati da 40 volontari a terra, grazie alla collaborazione di tante associazioni del territorio – anticipa Michele Girelli, presidente del Gas Diving e coordinatore dell’evento –. I rifiuti rinvenuti saranno differenziati e smaltiti grazie al supporto dell’Ufficio ecologia del Comune di Bardolino; saranno presenti tutti e corpi di polizia ed emergenza con le loro imbarcazioni in acqua e ci farà una piacevole visita Prezzemolo, la mascotte di Gardaland. Verso le 12 ci sarà pure l’ammaraggio di un idrovolante della Protezione civile - Squadra volo di Valeggio sul Mincio».

I sub raccoglieranno tutto ciò che sui fondali non dovrebbe depositarsi: rifiuti, bottiglie, sedie, borse e oggetti che inquinano la costa. «Iniziative come questa aiutano a tenere alta l’attenzione sull’importanza di preservare l’ambiente che ci circonda e in particolare il nostro splendido lago, che oltre a essere un punto di attrazione turistica rinomato in tutto il mondo è anche un delicato ecosistema da preservare – sottolinea il sindaco di Bardolino, Daniele Bertasi –. Ringraziamo i sub per l’azione di sensibilizzazione portata avanti con questa giornata ecologica e ricordiamo che l’abbandono di rifiuti è sanzionato dagli agenti della polizia locale con multe salate, grazie anche all’utilizzo di fototrappole».