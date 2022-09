Alternative viabilistiche al Ponte Visconteo, Provincia finanzia uno studio

Ieri pomeriggio, 28 settembre, nella Loggia di Fra' Giocondo al Palazzo Scaligero, si è tenuto il consiglio provinciale. Tra i punti all'ordine del giorno, c'è stata l'approvazione della quarta variazione al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, nella quale sono stati inseriti 76mila euro per lo studio delle alternative viabilistiche al Ponte Visconteo di Valeggio sul Mincio.

Il manufatto, risalente alla fine del XIV secolo e di proprietà comunale, è attraversato dalla Strada Provinciale 55, un collegamento strategico tra l'Ovest Veronese e il Mantovano. La Provincia, in accordo con il Comune di Valeggio, intende valutare una connessione alternativa tra la SP 55 e la SP 28, non escludendo la realizzazione di una nuova infrastruttura di attraversamento del fiume per sgravare il Ponte Visconteo dal traffico, soprattutto quello pesante. Una scelta dettata sia dal valore storico architettonico che per alcuni limiti strutturali del ponte.

La presentazione dello studio, necessario alla valutazione delle successive fasi di programmazione e di progettazione, è prevista entro la prossima primavera.

«Il Ponte Visconteo è oggi un punto nodale del traffico tra il Veronese e il Mantovano - ha sottolineato il presidente della Provincia Manuel Scalzotto - Percorrerlo rappresenta senz’altro attraversare un pezzo di storia, ma ritengo sia arrivato il momento di cercare possibili alternative per non gravare ulteriormente su un monumento simbolo di un territorio. Attendiamo i risultati dello studio per poi ragionare, insieme al Comune, sui progetti concretamente percorribili, senza escludere un nuovo ponte in un punto diverso del fiume».