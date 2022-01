Studio sui dati della regione Veneto conferma efficacia dei vaccini anti-Covid

S'intitola "The Effectiveness of a Diverse COVID-19 Vaccine Portfolio and Its Impact on the Persistence of Positivity and Length of Hospital Stays: The Veneto Region’s Experience" la ricerca che il professore Vincenzo Baldo ha presentato questa mattina, 17 gennaio, durante il periodo appuntamento organizzato dal presidente della Regione Luca Zaia per aggiornare i cittadini sull'emergenza coronavirus in Veneto. Lo studio è stato pubblicato su Vaccines e vede il professor Baldo, del dipartimento di medicina molecolare (sezione di sanità pubblica) dell'università di Padova, tra gli autori insieme a Silvia Cocchio, Federico Zabeo, Giacomo Facchin, Nicolò Piva, Michele Nicoletti, Mario Saia, Michele Tonon, Michele Morgillo e Francesca Russo.

SINTESI DELLO STUDIO PRESENTATO DAL PROFESSOR BALDO

L'obiettivo della ricerca era quello di valutare l'efficacia sul campo della vaccinazione anti-Covid. Efficacia che è stata misurata in tre fattori: durata della positività al virus; durata dell'ospedalizzazione e mortalità. Sono stati presi in considerazione circa due milioni di cittadini, tra vaccinati e non vaccinati, ed i risultati sono importanti. I vaccini, infatti, si sono dimostrati uno scudo utile a ridurre i casi di positività, le ospedalizzazioni ed i decessi.

Nel periodo di studio (dal 27 dicembre 2020 al 7 settembre 2021), infatti, l'incidenza delle infezioni da coronavirus è stata dello 0,8 ogni 10mila vaccinati e del 4,9 ogni 10mila non vaccinati. Su 100mila vaccinati, poi, coloro che sono finiti in ospedale sono 0,3. Tra 100mila non vaccinati, invece, le ospedalizzazioni sono state 2,9. Ancor più grande, infine, la differenza sulla mortalità: su 100mila vaccinati i casi di morte sono stati 0,06; su 100mila non vaccinati i casi di morte sono stati 0,7.

Lo studio dimostra, infine, che la vaccinazione riduce i giorni di positività al virus ed il tempo di ospedalizzazioni di circa una settimana. Viene dunque confermata l'importanza di un ciclo di vaccinazione completo. Ciclo che garantisce una protezione valida per circa cinque mesi.