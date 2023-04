Chirurgia robotica, le tre attrezzature sul mercato saranno comparate a Verona

Per la prima volta in Europa, è stato avviato a Verona lo studio clinico comparativo di chirurgia robotica con le tre piattaforme attualmente disponibili sul mercato e che finora non sono mai state utilizzate in contemporanea nella stessa struttura ospedaliera. Da questo mese, le tre macchine sono tutte installate nell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui), ed affiancheranno il robot già presente da molti anni.

Questa importante iniziativa è stata presentata oggi, 20 aprile, alla città, alla comunità scientifica e professionale e a tutti gli interessati. Ed in seguito alla gara effettuata con la forma del dialogo competitivo, Aoui Verona valuterà l’efficienza, la maneggevolezza e l’efficacia clinico-funzionale della tecnologia robotica delle tre piattaforme che hanno la certificazione europea per la prostatectomia. Le tre attrezzature sono Da Vinci (Intuitive surgical), Hugo (Medtronic) e Versius (Cmr surgical). Lo studio durerà un anno ed ha un costo complessivo di 1.735.000 euro, coperto dalla Regione Veneto.

La cerimonia di inaugurazione delle tre piattaforme è stata organizzata da Aoui Verona in collaborazione con l'università di Verona. A presentare l’avvio della sperimentazione, alla presenza dell’assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, sono stati il direttore generale di Aoui Callisto Marco Bravi, il rettore dell'università Pier Francesco Nocini e i due chirurghi direttamente coinvolti: il professor Alessandro Antonelli, direttore di urologia, e il professor Simone Giacopuzzi, responsabile della chirurgia laparoscopica e robotica del tratto esofageo superiore.

L'OBIETTIVO DELLA COMPARAZIONE

La piattaforma Da Vinci è disponibile sul mercato da circa 20 anni e rappresenta il punto di riferimento attuale. Due importanti industrie, l’americana Medtronic e l’inglese Cmr hanno prodotto delle piattaforme innovative, che hanno ricevuto le necessarie autorizzazioni per poter essere impiegate nella pratica clinica in piena sicurezza.

Gli obiettivi dello studio sono clinici e gestionali. A livello internazionale non ci sono infatti studi che abbiano comparato le tre piattaforme per evidenziarne gli specifici vantaggi. Lo studio di Aoui (studio Compar-p), approvata dal comitato etico delle province di Verona e Rovigo, permetterà di misurare accuratamente le performance dei tre robot, consentendo ai propri pazienti di usufruire delle tecnologie più innovative.

Tutte le procedure saranno guidate da chirurghi di altissima esperienza e da equipe specializzate nella chirurgia robotica. I dati di questo studio forniranno alle aziende sanitarie i dati necessari per la riduzione dei costi, grazie all’apertura del mercato alla concorrenza.

In sintesi, una rigorosa analisi potrebbe condurre ad un abbattimento della spesa e quindi ad un aumento delle prestazioni erogabili. In questo modo, un numero maggiore di cittadini potrebbe avere la possibilità di accedere e beneficiare della tecnologia avanzata minimamente invasiva, nel pieno controllo della sicurezza e della qualità dell’intervento chirurgico.

CHI USERÀ I ROBOT

Aoui è centro di riferimento per la chirurgia oncologica mini-invasiva in tutti gli ambiti. Lo studio comparativo inizierà in urologia, con gli interventi di prostatectomia radicale, anche in virtù dell’elevatissima esperienza già accumulata. A breve giro, tutte le altre chirurgie specialistiche dell'azienda, forti del ruolo preminente che rivestono a livello nazionale ed internazionale, metteranno in atto specifici protocolli di utilizzo a cui estendere la sperimentazione comparata, da sottoporre alla valutazione e autorizzazione della Regione e del comitato etico competente. In particolare comparazione della chirurgia robotica negli ambiti: ginecologico relativo ad isterectomia laparoscopica, chirurgia oncologica dell’apparato digerente, chirurgia pancreatica e epatobiliare. Ciò renderà ancora più innovativo e versatile il progetto, fornendo preliminari risposte a domande che nel prossimo futuro diventeranno verosimilmente impellenti.

I VANTAGGI PER IL PAZIENTE

Lo studio comparativo sulle potenzialità delle diverse piattaforme valuterà, oltre all’efficacia sul trattamento chirurgico oncologico, anche la preservazione della qualità di vita del paziente. I nuovi robot hanno caratteristiche simili al robot DaVinci (4 braccia e controlli computerizzati), ma anche nuove prerogative, come la consolle "aperta e le braccia robotiche indipendenti, che permetteranno di affinare ulteriormente la procedura di prostatectomia.

Lo studio misurerà con grande attenzione il funzionamento delle macchine e il benessere dei pazienti operati. L’applicazione delle diverse piattaforme anche negli altri ambiti oncologici porterà ad una maggior possibilità da parte del cittadino ad accedere alle tecnologie più avanzate e di conseguenza alle più moderne strategie di cura, ove indicato.

IL GRUPPO DI LAVORO

Per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e regionali è stato creato un team multidisciplinare composto da chirurghi delle specialità interessate ai vari studi in fase di preparazione oltre all’attuale, economisti dell'università di Verona, esperti di hta (health tecnology assesment) e responsabili organizzazione sanitaria.

Alla cerimonia di questa mattina erano presenti anche le autorità cittadine: la vicaria del prefetto Daniela Chemi, il questore Roberto Massucci, il delegato dei carabinieri Alessandro Papuli, il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, la direttrice dello Iov (Istituto Oncologico Veneto) Patrizia Benini e il consigliere regionale Alberto Bozza.

«La Regione Veneto guarda con attenzione a questa sperimentazione perché l’innovazione è uno dei nostri obiettivi principali - ha commentato l'assessore regionale Lanzarin - Ogni anno investiamo 70 milioni di euro su queste linee di dispositivi tecnologici che permettono di essere molto più precisi nel campo della chirurgia robotica. Siamo consapevoli che oggi la sfida in sanità è anche quella delle applicazioni di intelligenza artificiale che possono garantire miglior qualità di servizi al paziente e risparmi per il sistema sanitario. Accanto a tecnologia, intelligenza artificiale e digitalizzazione su cui stiamo lavorando anche nel Pnrr, ciò che fa la differenza e continuerà a farla è il capitale umano. Professionalità e competenza degli uomini e delle donne sono le vere risorse senza le quali le tecnologie sono fini a sé stesse. Oggi il sistema sanitario nazionale non sta attraversando un momento semplice. Proprio per questo ritengo che il forte connubio tra alta tecnologia, competenza e professionalità sia il valore aggiunto su cui investire e definire la programmazione futura».

«La nostra azienda, grazie alla presenza dei suoi professionisti che ne sono fondamenta ed architrave, riesce a fornire un contributo importante alla crescita delle conoscenze a livello internazionale in diversi campi: scientifico, clinico, organizzativo ed economico - ha aggiunto il direttore dell'Aoui Bravi - Quale è e quale sarà il contributo della robotica chirurgica nel panorama della sanità: questo è l’obiettivo principale. Tutta questa grande professionalità ha generato e sta generando un livello di risultati clinici che, unitamente alla transizione digitale che la sanità sta vivendo, rende la nostra azienda attrattiva anche a livello nazionale. Oltre al protocollo in urologia sono in fase finale di valutazione i protocolli per ginecologia, resezione epatica, chirurgia pancreatica, gastrectomia e resezione colica. I nostri professionisti, a fronte di queste ingenti risorse, sono stati coinvolti nel ripensare l’organizzazione complessiva del loro lavoro per rendere sempre più efficienti i blocchi operatori di Borgo Trento e Borgo Roma».

«Nel settore della chirurgia, da diversi anni, università ed Aoui hanno investito sull’applicazione clinica della chirurgia robotica, basandosi su competenze ed eccellenze nei diversi ambiti oncologici e funzionali, raggiungendo risultati di assoluto valore clinico e scientifico - ha spiegato il rettore Nocini - L’importante iniziativa che inauguriamo si colloca pienamente in tale direzione e l'università rappresenta l’interlocutore ideale dell'azienda per valutare l’innovazione in ambito medico. Le diverse anime dell’università, infatti, fanno sì di poter espandere l’interesse non solo agli aspetti clinici, ma anche a quelli gestionali, infermieristici, economici e, idealmente, ingegneristici».

«La chirurgia nella patologia neoplasica del tratto gastroesofageo necessita di standard molto elevati per la difficoltà tecnica nel realizzare sia la demolizione oncologica, sia la ricostruzione - ha affermato il professor Giacopuzzi - Negli anni sono state sviluppate tecniche con risultati incoraggianti in termini di complicanza post operatoria e di sicurezza sul controllo della malattia. La destrezza del robot, soprattutto nella sua componente periferica, ci ha permesso di trasferire la nostra esperienza nella chirurgia mininvasiva. L’analisi di questi risultati degli ultimi anni ci porta a risultati piuttosto incoraggianti per proseguire nella chirurgia robotica, permettendo a un numero sempre maggiore di pazienti di accedervi. Lo sviluppo della tecnologia robotica cambierà la formazione degli specializzanti e dei medici con nuovi sistemi di simulazione adatti alle nuove strategie terapeutiche per apprendere nuove skill senza necessariamente dover ricorrere al modello umano».

«La chirurgia robotica in urologia nasce ormai quasi un quarto di secolo fa, proprio nel 2000 con i primi interventi pionieristici - ha concluso il direttore di urologia Alessandro Antonelli - A Verona siamo partiti nel 2007 e io svolgo personalmente questa chirurgia ormai dal 2010. Sono interventi su organi e strutture in posizioni anatomiche spesso scomode. In ogni intervento c'è una fase per rimuovere completamente la porzione malata seguita poi dalla ricostruzione, per ripristinare la funzione dell'organo. Il robot offre una eccezionale visione dell'anatomia, pulita e magnificata, e ci dà strumenti miniaturizzati, con molte possibilità di articolazione, e movimenti ultrafini. È per questo che rende più facile raggiungere strutture anatomiche scomode, fa asportare delicatamente le parti malate e fa ricostruire benissimo le parti sane che restano. Tutto ciò determina per il paziente un risultato estetico splendido, senza incisioni dolorose, recuperi veloci e una guarigione quasi sempre definitiva. Al chirurgo, la robotica dà uno strumento formidabile, ed anche il confort di poter lavorare comodi, seduti a una consolle. Abbiamo appena terminato una delicata operazione ricostruttiva per una grave malformazione renale in una giovane ragazza, e adesso stiamo operando un giovanissimo ragazzo ai linfonodi addominali per un tumore del testicolo. Quindi serve a tutte le nostre patologie, ma la prostatectomia è stato il primo intervento a cui si è applicata la robotica. La tecnologia si è molto evoluta con nuove macchine e per questo motivo abbiamo proposto di promuovere una valutazione comparativa. È un'esperienza entusiasmante, unica a livello internazionale, che coinvolge e responsabilizza tutti».