Gli studenti delle scuole di Verona e provincia portano la Turandot sul palco del Filarmonico

È possibile imparare a conoscere, cantare e amare l’opera lirica tra i banchi di scuola?

A questa domanda hanno cercato di rispondere docenti e i giovani studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado di Verona, provincia e zone limitrofe attraverso il progetto "Scuola InCanto" organizzato dal Comune di Verona in collaborazione con Fondazione Arena.

Il metodo didattico, già sperimentato in numerose città italiane e proposto per il primo anno a Verona, ha l’obiettivo di avvicinare ed appassionare i più giovani all’opera lirica, la forma d’arte più completa che unisce teatro, danza, musica e letteratura, riconosciuta dall’Unesco patrimonio immateriale dell’Umanità.

Quest’anno il protagonista del progetto "Scuola InCanto" è stato il capolavoro incompiuto del genio di Lucca che tra un mese aprirà la 101a edizione del Festival lirico in Arena.

Il percorso è iniziato ad ottobre 2023 con la formazione dei docenti attraverso incontri di educazione al canto e alla musica per avvicinarli a trama, metrica e melodia dell’opera.

I formatori di Europa InCanto hanno poi tenuto dei laboratori nelle classi delle scuole veronesi accompagnando la memorizzazione e perfezionando l’esecuzione dei brani dell’opera, svelandone segreti e curiosità. Per facilitare il progetto, insegnanti e alunni hanno avuto a disposizione un libro e una app che li hanno supportati nelle diverse fasi di apprendimento.

Ma, come per le grandi star, è la messa in scena che corona un lungo lavoro di studio e impegno.

Giovedì 2 maggio, con due spettacoli che si terranno alle 10.30 e alle 12.30, più di 600 bambine e bambini saliranno per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Filarmonico e proporranno alla platea l’esecuzione di una speciale versione di Turandot, con apposite coreografie e con costumi da loro realizzati, vestendo i panni del popolo di Pechino.

La Cina delle favole, i tre enigmi, una principessa di ghiaccio, l’amore e il coraggio: questi sono gli ingredienti di Turandot, il capolavoro pucciniano che quest’anno spegne le cento candeline. Il cast di giovani cantanti lirici sarà diretto dal Maestro concertatore e Direttore Germano Negri, alla guida dell’Orchestra Europa InCanto. Francesca Paoletti vestirà il ruolo del titolo, mentre il giovane innamorato Calaf sarà il tenore SeJoon An. La dolce Liù sarà Cecilia Taliano Grasso, mentre Timur avrà la voce di Luca Sozio. I ministri Ping, Pong e Pang saranno interpretati rispettivamente da Gianluca Failla, Francesco Cuccia e Paolo Mascari. Completano il cast l’Imperatore di Giovanni Adbbadessa e Francesco Nuzzi che condurrà la narrazione. La regia dello spettacolo è affidata a Germano Neri, con il Direttore di scena Sofia Neri, l’aiuto regista Angelica Azzellini e Teresa Gasperi Responsabile della Sartoria.

Sono ancora disponibili i biglietti per gli spettacoli, da acquistare inviando una mail a biglietteria@europaincanto.it o direttamente presso la biglietteria del Filarmonico il giorno di spettacolo.

Bambine e bambini potranno vivere un’esperienza a tutto tondo, prendendo parte allo spettacolo in tutte le sue fasi, al pari della creazione del cartellone delle opere che rendono ogni estate Verona il cuore internazionale della lirica: preparazione musicale, regia, realizzazione delle scenografie e dei costumi, fino alla messa in scena nel palcoscenico sotto le stelle più grande al mondo.

Quest’anno sono quasi 50.000 gli studenti di tutta Italia che hanno impiegato questo metodo per apprendere l’opera lirica; l’auspicio dell’Amministrazione comunale di Verona, al termine di questo primo anno, è far crescere il progetto e riunire in Arena bambine e bambini di tutta Italia, uniti nel segno della grande musica che fa viaggiare nel tempo e nello spazio.