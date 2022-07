"Diventiamo cittadini europei": premiati a Verona gli studenti di 4 province venete

Sono stati premiati nel pomeriggio di giovedì 30 giugno, nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero, i trenta studenti vincitori del concorso "Diventiamo cittadini europei", organizzato dal Movimento Federalista Europeo con il sostegno dello Europe Direct della Provincia di Verona.

Dopo il saluto del Presidente Manuel Scalzotto, sono intervenuti Giorgio Anselmi per il Movimento Federalista Europeo di Verona e Christian Verzè, referente dello Europe Direct di Verona. Presenti inoltre insegnanti e dirigenti degli istituti scolastici dei premiati, genitori e alcuni dei rappresentanti delle realtà sostenitrici del premio: Benedetto Coccia per l'Istituto San Pio V di Roma, Sofia Gatteri per ALDA (European Association for Local Democracy) e Alvise Farina per i Rotary Club veronesi.

Le ragazze e i ragazzi, iscritti al triennio di una ventina di istituti delle province di Verona, Venezia, Vicenza e Treviso, hanno presentato diverse tipologie di elaborati: video, grafiche, quotidiani e tesine. Gli elaborati grafici e i video degli studenti scaligeri sono stati proiettati durante la cerimonia.

I temi del bando di concorso hanno riguardato argomenti sull’attualità delle istituzioni e delle principali tematiche europee: dai cambiamenti climatici alle vaccinazioni, dal futuro dell’Europa ai conflitti, dal trasporto sostenibile alla digitalizzazione.

Tutti i vincitori (16 quelli iscritti a istituti della città e della provincia di Verona) soggiorneranno gratuitamente, dal 25 al 30 luglio, a Canazei per confrontarsi con esperti e docenti su argomenti relativi alla storia, politica, attualità dell’Unione anche in rapporto con altri Paesi del mondo. Durante la settimana nell'alta Val di Fassa, oltre a conferenze e gruppi di lavoro, sono previste escursioni in alcune delle più note località dolomitiche e gare sportive.

I vincitori dell’edizione 2022 del premio, istituto per istituto

PROVINCIA DI VERONA

Liceo Messedaglia – Verona: Laura Spazzini.

Istituto Marco Polo – Verona: Paloma Donadi e Caterina Gugelmo.

Liceo Artistico – Verona: Miriam Bogoni e Isabella Freddo.

Liceo agli Angeli - Verona: Filippo Zeno Massironi.

Istituto Bolisani - Isola della Scala: Giovanni Chiavegato.

Liceo Maffei – Verona: Aurora Prescianotto.

Liceo Cotta – Legnago: Angela Costantino.

Liceo Guarino Veronese - San Bonifacio: Nicholas Lovato.

Istituto Calabrese Levi – S. Pietro in Cariano: Chiara Dal Bosco e Isabella Fatale.

Istituto Einaudi – Verona: Sara Esposito e Sara Maria Renso.

Liceo Galilei – Verona: Dimitri Binosi.

PROVINCA DI TREVISO

Liceo Giorgione – Castelfranco Veneto: Guglielmo Antonello, Marco Scattolon, Giovanni Bordignon e Arianna Roncato.

Liceo Flaminio – Vittorio Veneto: Damiano Netto.

Liceo Munari – Vittorio Veneto: Claudia Oliana.

PROVINCIA DI VICENZA

Liceo Fogazzaro – Vicenza: Christophe Jonckheere.

Liceo Brocchi – Bassano del Grappa: Leonardo Campesato.

PROVINCIA DI PADOVA - Liceo T. L. Caro - Cittadella: Andrea Marcon

Vincitori del medesimo bando per la sede Europe Direct di Venezia

Liceo Bruno Franchetti – Mestre (Ve): Pietro Sinatoria.

Istituto Silva Ricci – Legnago (Vr): Valeria Sinico.

Istituto Angela Veronese – Montebelluna (Tv): Giovanni Facchin.

Liceo Giorgione – Castelfranco (Tv): Davide Squizzato.

Istituto De Nicola - Piove Di Sacco (Pd): Giulia Barzon.

Istituto Zuccante – Mestre (Ve): Marco Castellari.

A coordinare il bando e la commissione esaminatrice sono stati Giacomo Brunelli, Edoardo Mason e Francesco Mazzei. A dirigere i lavori a Canazei saranno, invece, Giorgio Anselmi e Pierangelo Cangialosi.