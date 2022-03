Attesi 600 studenti in piazza Brà per il 161° "compleanno" dell'Italia

Domani, giovedì 17 marzo, si celebra la Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. E, in Gran Guardia, sono attesi 600 ragazzi delle scuole superiori di Verona: è la prima celebrazione con gli studenti in presenza, dopo due anni di restrizioni e limitazioni.

L’anniversario, istituito nel 2012 dal Parlamento, ricorda la proclamazione dell’Unità d’Italia avvenuta il 17 marzo 1861, a Torino. Un ‘compleanno’ importante per il nostro Paese che domani festeggia 161 anni.

La mattinata si aprirà con i saluti delle autorità, seguiti dalla lezione-spettacolo sul canto degli italiani di Michele D’Andrea, uno dei massimi esperti italiani. Saranno gli studenti del liceo musicale Montanari ad eseguire l’Inno nazionale dal vivo. I ragazzi si sposteranno poi tra il Liston e la statua di Vittorio Emanuele II per l’alzabandiera di rito e canteranno tutti assieme l’inno per coinvolgere cittadini e passanti.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Verona e dal Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, insieme alla Prefettura e all’Ufficio Scolastico Provinciale, con il supporto di Agsm-Aim.

Mercoledì mattina, a presentare il programma della Giornata, erano presenti in sala Arazzi l’assessore Ilaria Segala, il generale di Corpo d’Armata del Comfoter di Supporto Massimo Scala e la referente dell’Ufficio scolastico provinciale Roberta Spallone.

«Sarà una bella occasione per rivedere i giovani in presenza ad una cerimonia ufficiale - ha detto Segala -, ma anche per parlare assieme a loro di bandiera e simboli che rappresentano la nostra Patria. A maggior ragione oggi, dopo i due anni di restrizioni e con il dramma della guerra, le giovani generazioni hanno bisogno di essere coinvolte. Ricordando un anniversario ci facciamo portatori di valori, un’opportunità per risvegliare quel senso di appartenenza che caratterizza la nostra comunità».

«Sarà un esperto di comunicazione a coinvolgere gli studenti in un racconto atipico e accattivante – ha aggiunto il Generale Scala -. Siamo certi che la Gran Guardia quasi al completo apprezzerà questo momento di riflessione. Insieme festeggeremo la Giornata dell’Unità nazionale, istituita con la legge 222 del 2012 per ricordare e promuovere i valori di cittadinanza, fondamento della convivenza civile, e per riaffermare e consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica».

«Ringraziamo le Istituzioni per aver voluto coinvolgere le scuole, nel segno di una collaborazione continua e consolidata – ha concluso Spallone -. Ritorniamo in presenza sperando in una ripresa della normalità. E crediamo sia importante farlo proprio dalla Giornata che ricorda i simboli del nostro Stato e i valori espressi dalla Costituzione».