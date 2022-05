A Verona studenti per le strade al fianco della Filcams Cgil per consegnare una rosa a chi lavora

Stamattina, in occasione della Festa dei lavoratori, la Rete degli Studenti Medi di Verona, insieme all’Udu Verona e a Yanez, hanno preso parte ad un'iniziativa gestita insieme alla Federazione italiana Lavoratori del Commercio. È stata consegnata una rosa ai dipendenti di alcuni negozi, bar o ristoranti del centro città, operativi anche durante questa ricorrenza di portata internazionale.

Il motivo di quest'azione, viene spiegato in una nota, è «la necessità di tutelare il concetto di sistema lavorativo sul quale si fonda la nostra stessa Costituzione, soprattutto in un momento storico come quello attuale, durante il quale il tasso di infortuni e tragiche morti sul lavoro si è alzato esponenzialmente, raggiungendo ,solo nella prima metà del 2022, il numero vertiginoso di 189 vittime». Laura Bergamin, coordinatrice di Udu Verona, ha dichiarato: «Quest'anno è quanto mai fondamentale creare informazione consapevole sul mondo del lavoro. Nel periodo post pandemia i licenziamenti e la disoccupazione hanno raggiunto picchi elevati che, a maggior ragione durante questa giornata, vanno analizzati e contrastati».

Camilla Velotta, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi di Verona, ha a sua volta ribadito: «Scendiamo per le strade per quello che può sembrare un piccolo gesto, ma che si pone l'obiettivo di simboleggiare qualcosa di più. Ci posizioniamo al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici oggi come nel resto dell'anno. Ora che le prospettive future si basano su una realtà di precariato e sfruttamento, il ruolo dei giovani in questa battaglia è fondamentale e non faremo un passo indietro».