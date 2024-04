Arena abbracciata da 600 studenti per una Verona più sostenibile

Seicento studenti con in mano 500 metri di tessuto colorato hanno abbracciato simbolicamente L'Arena questa mattina, 6 aprile. Si è concluso così l'evento "Verona città sostenibile: un abbraccio per l'Agenda 2030", promosso da Intercultura. Protagonisti ragazze e ragazzi che hanno vissuto esperienze in tutto il mondo dimostrandosi attenti a tanti temi di attualità ma soprattutto concentrandosi su Verona e sui contributi che ognuno può dare per migliorare la situazione globale.

Al flash mob hanno partecipato anche il sindaco Damiano Tommasi e l’assessora alle politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia, la quale ha commentato: «Gli studenti di diciassette istituti hanno presentato i loro lavori e dobbiamo ammettere che sono di una concretezza sorprendente. Hanno dimostrato un grandissimo senso di responsabilità, e noi siamo consapevoli che, se l’Agenda 2030 venisse veramente applicata, avremo la pace nel mondo. Sembrano solo slogan, invece nei loro volti, con le loro storie e con il lavoro fatto con gli insegnanti, hanno dimostrato che è un obiettivo possibile».