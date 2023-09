All'Area Expo torna Verona Reptiles, 100% Animalisti: «Gli animali non sono oggetti»

Nella prima serata di martedì scorso, 26 settembre, i nostri militanti dell'associazione 100% Animalisti hanno appeso uno striscione sulla recinzione dell'Area Expo di Cerea. Sullo striscione, gli animalisti hanno scritto: «Animali! Non oggetti! Reptiles Vergogna!». Una protesta contro "Verona Reptiles", meeting di mostra e scambio di rettili, anfibi e insetti, in programma nel prossimo fine settimana proprio nell'Area Expo.

«Per motivi etici, nessun animale dovrebbe venir comperato e venduto, né tenuto esposto al pubblico - hanno fatto sapere 100% Animalisti - Gli animali non sono merce. E non ha senso tenere un essere vivente per tutta la vita rinchiuso in una teca, deprivato di ogni sensazione e fuori dal proprio habitat. Un animale non è un oggetto di arredamento. Inoltre, questi "amatori" spesso nutrono i loro serpenti con piccoli animali vivi, come topi, coniglietti, pulcini e a volte anche gattini. E con grande libidine, i serpentari stanno a guardare l'agonia della preda, che lì, a differenza che in natura, non ha scampo. Son tutti comportamenti maniacali, non da chi ama gli animali. E questa vergogna in Italia non ha controlli».