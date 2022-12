Striscione di 100% Animalisti nello stadio di Villafranca: «Giù le mani dai lupi»

Si è giocata ieri, 21 dicembre, la partita valida per la 17esima giornata del campionato di Serie D tra Villafranca e Virtus Bolzano. Il risultato finale è stato di 1-1 ma l'incontro è stato anticipato da una manifestazione di protesta organizzata da 100% Animalisti. Nella notte della vigilia del match, un gruppo di militanti è entrato nello stadio comunale di Villafranca e ha appeso alla rete di una porta uno striscione (qui il video). Il messaggio degli attivisti era diretto ai bolzanini ed era: «Giù le mani dai lupi».

Un messaggio che non ha nulla a che fare con il calcio e che quindi non riguardava la squadra ospite ma più in generale la provincia autonoma di Bolzano, descritta da 100% Animalisti come una «tra le più insensibili nei confronti degli animali». Il gruppo animalista ha poi spiegato: «I politici di Bolzano si sono macchiati negli ultimi anni di vere e proprie mattanze contro gli animali. Ne sanno qualcosa i cervi e le marmotte, ma lista è lunga. Ed ora pianificano lo sterminio dei lupi».

Gli animalisti si riferiscono al gruppo di lavoro sui grandi predatori presieduto dall'assessore provinciale di Bolzano Arnold Schuler. Un gruppo di lavoro con cui si intende fare pressioni per ottenere il via libera all'abbattimento dei lupi. «In tutto il Sud Tirolo, i lupi sono pochissimi e in maggioranza di passaggio. E anche i danni lamentati dagli allevatori sono irrisori, sempre che siano dovuti ai lupi e che non siano inventati per ottenere dei risarcimenti. Nessun umano è mai stato assalito da lupi. Non sono un pericolo, anzi sono utili nel controllo naturale degli ungulati. Ma questi signori fanno leva sulle paure ataviche della parte più ignorante della popolazione, diffondendo notizie false e allarmismi infondati. Lo scopo è quello di accontentare i cacciatori. Ma il lupo è specie protetta e tale deve rimanere su tutto il territorio nazionale».