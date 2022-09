A Verona rifatte le strisce pedonali vicine alle scuole in vista del ritorno in classe degli studenti

Strisce pedonali pronte per l’inizio delle scuole. In vista del rientro in classe della maggior parte degli studenti veronesi, l’amministrazione comunale a Verona ha provveduto a verificare lo stato di salute della segnaletica orizzontale vicina ai plessi scolastici. Strisce pedonali ma anche i segnali di stop e dare la precedenza, che sono stati rifatti con la posa della specifica vernice.

I lavori hanno interessato tutte le Circoscrizioni e la maggior parte delle scuole. Quelli non ancora effettuati o completati, specifica una nota di Palazzo Barbieri, lo saranno «nei prossimi in giorni». In mattinata è stato messo in sicurezza l’attraversamento in via Dietro Santa Eufemia in prima Circoscrizione, vicino alle scuole elementari Nogarola. In seconda Circoscrizione sono invece state rifatte le strisce in via Fabbricato Scolastico (scuola di Quinzano), in via Carso vicino all’omonima scuola dell’infanzia e in via Prato Santo, sempre in prossimità di una scuola materna.

Un’attenzione ai tanti studenti che lunedì torneranno sui banchi di scuola, grandi e piccini che siano, e ai loro accompagnatori. Obiettivo dell’amministrazione è infatti garantire un percorso sicuro a chi si reca a scuola a piedi, in generale le strade svolgono un ruolo importante sotto questo aspetto, ecco perché la loro costante manutenzione è fondamentale.

