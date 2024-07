Hostaria, anteprima sul lago con Street Wine Garda da 2mila presenze

Una tre giorni che ha conquistato tutti: veronesi, turisti stranieri e giovani. Street Wine Garda, combinazione perfetta di eccellenze vitivinicole, musica e vista panoramica da cartolina, ha registrato oltre duemila presenze. La settima edizione della manifestazione, che si è tenuta dal 6 all’8 luglio, dal tramonto a tarda sera, ha portato a Garda un’anteprima di Hostaria, la grande festa del vino di Verona.

Oltre 150 le etichette in degustazione, tra cantine e consorzi di Tutela provenienti da Veneto e Lombardia, con spazi dedicati ad assaggi di tipicità e percorsi musicali ad accesso libero. Un’esperienza enogastronomica e culturale completa, con un’accurata selezione di produzioni vitivinicole, all’insegna del bere consapevole e dello stare insieme in un’atmosfera rilassata e conviviale.

Street Wine Garda è stata occasione per incontrare i vignaioli e ascoltare dai produttori caratteristiche e peculiarità delle diverse aree di produzione vinicole del Veneto e dintorni. Dalle colline della Valpolicella a quelle del Soave, passando per i vigneti dei Varietali del Garda e del Lambrusco del Consorzio Vini Mantovani, per poi assaporare i profumi del lago attraverso suggestioni enogastronomiche.

Street Wine Garda ha saputo offrire anche una sfiziosa vetrina per lo street-food con la porchetta di Ariccia e arrosticini di Amatrice e dintorni, i prodotti tipici dell’Alto Adige preparati da Gusto&Arte; il risotto all’isolana di Risotto Mania. Oltre a momenti musicali con pianoforte, violini e dj. Numerosi gli artisti che si sono esibiti nel corso delle tre serate.

Un’opportunità per scoprire, in anteprima, alcune novità di Hostaria che, quest’anno, spegnerà dieci candeline e "Sarà un’ottima annata". La decima edizione della grande festa del vino di Verona, si terrà dall’11 al 13 ottobre e, oltre a coinvolgere le più importanti piazze del centro storico scaligero, avrà quest’anno una nuova location: Villa Brasavola da Massa, in Piazza Cittadella, che ospiterà eventi per cantine, aziende e partner, oltre a degustazioni esclusive per il grande pubblico. L’anno scorso in tre giorni, il Festival ha regalato ai visitatori più di 40 eventi culturali e di approfondimento. Un record pronto ad essere battuto.