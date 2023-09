Un murales per Montorio, al via il cantiere aperto voluto dai cittadini: «Un ambizioso progetto artistico»

«In piazza Penne Nere a Montorio c’è una parete bianca che stona. È quella della sede della Circoscrizione, che confina con quelle della biblioteca civica e del centro di lettura. È possibile migliorarla e renderla più attrattiva e accogliente?». È questa la domanda che i residenti del quartiere si sono posti qualche mese fa, cercando una risposta che potesse soddisfare tutti. Risultato? Come riferito da Palazzo Barbieri, inizierà tra pochi giorno il lavoro che trasformerà la parete della sede del Centro culturale in un meraviglioso murales sul tema "Acque, fossi, mulini" scelto dalla popolazione che ha votato nel sondaggio pubblicato, ben 840 persone.

L' iniziativa, spiegano da Palazzo Barbieri, è voluta da Un Giardino di Lettura per Montorio, www.montorioveronese.it, Gruppo Scout AGESCI Verona 12, AVIS Montorio, Associazione Corteccia, sostenuta da residenti e anche pubblici esercenti", un progetto davvero partecipato alla cui realizzazione contribuiscono gli stessi cittadini, è infatti grazie ad un’iniziativa di crowdfunding che sosterranno l’acquisto di tutto il materiale necessario per creare l’opera d’arte. L’artista, viene spiegato, sarà invece a carico del Comune, così come previsto nel patto di sussidiarietà siglato tra l’amministrazione e il gruppo informale di cittadini che ha personalmente scelto l’autore del murales, ovvero Samuele Bassani, street artist già noto per altre opere realizzate su edifici pubblici

In base a quanto si apprende, l’avvio vero e proprio del murales è fissato per la mattinata di giovedì 28 settembre. In serata si terrà invece l’incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza, una serata di divulgazione sui temi dell’arte pittorica, dal Cinquecento ai graffiti contemporanei per inaugurare l’avvio del cantiere, un progetto partecipativo, espressione di comunità, legato alla conoscenza della storia e nel solco di un modo di pensare la rigenerazione urbana. Dagli affreschi alla stree art, tra passato e presente.

«Un bellissimo risultato frutto dell’attivazione dei cittadini e della collaborazione dell’8^ Circoscrizione - ha affermato l’assessore alle politiche giovanili e di partecipazione, pari opportunità e Innovazione Jacopo Buffolo -. Un percorso partecipato che ha coinvolto tante persone sulla definizione dell’utilizzo di uno spazio pubblico e del suo abbellimento con qualcosa che rappresenta la comunità di ieri, oggi e domani di Montorio».

Claudia Annechini, presidente della circoscrizione 8^ ha aggiunto: «Siamo certamente felici dell'avvio di questo ambizioso progetto artistico, non solo per l'abbellimento che porterà alla nostra sede circoscrizionale, ma per tutto il lavoro che è stato fatto per la realizzazione di un murales identitario: che rappresenti, usi costumi tradizioni fauna e flora della comunità Montorio. Un Murales che e' anche un manifesto, questi siamo noi. Passato, presente e futuro si incrociamo in questo murales, poiché il linguaggio utilizzato, la street art, parlerà anche alle generazioni più giovani, i ragazzi, i bambini e chi verrà. E l' incontro pensato per per il 28 settembre mette in luce questa continuità temporale, da un Urbs Picta cinquecentesca a una Verona dell'arte più contemporanea, una tradizione che continua e si evolve nei secoli». Lucia Cambioli, referente del Patto Sussidiarietà, ha quindi sottolineato: «Questo murales è nato dal desiderio di fare una cosa "bella" per Montorio. Arrivare alla sua realizzazione è stata un'esperienza e una dimostrazione di quanto si riesce a fare mettendo insieme le forze».

A sua volta, lo street artist Samuele Bassani ha commentato: «Sono onorato di essere stato scelto per la realizzazione di quest' opera, uno dei progetti più elaborati e complessi del mio percorso artistico. Questo incarico si distingue dagli altri murales grazie alla completa partecipazione attiva degli abitanti del quartiere che ha dato voce e spazio alle persone, dalla scelta del tema alle numerose raccolte fondi. Il primo progetto artistico nel veronese in cooperazione con le associazioni del territorio, gli abitanti ed il comune. Ho cercato di rappresentare al meglio l'essenza del territorio valorizzando la flora e la fauna di Montorio, dal quale sorgono le principali fonti d'acqua che sono state storicamente una vitale risorsa per tutta la città. Il soggetto è onirico, traspare della magia, lascia spazio all' osservatore di interpretare e sognare. Mi auguro che possa essere un punto di partenza per poter riproporre questo tipo di format in altri quartieri di Verona soprattutto quelli che necessitano di essere riqualificati e riportare la città alla sua grandezza artistica com'era ai tempi dell'Urbs Picta ma in chiave contemporanea».

All’incontro, che si terrà giovedì 28 settembre alle 20.45 nella sala civica in Piazza delle Penne Nere a Montorio, parteciperanno l’assessore alle politiche giovanili e di partecipazione, pari opportunità e Innovazione Jacopo Buffolo, la presidente della Circoscrizione 8^ Claudia Annechini, la responsabile Attuazione Sussidiarietà e Progettazione Giovani del Comune Lisa Lanzoni, che interverrà sul tema "Storia di questo patto". La referente del gruppo informale di cittadini Lucia Cambioli su "Racconto di un percorso di partecipazione"; ‘Verona Urbs Picta, tra passato e presente sarà il focus del curatore delle collezioni di arte medievale e moderna dei Musei civici di Verona Luca Fabbri, Michele Braggio accennerà alle storia delle arti di strada mentre allo street artist Samuele Bassani spetterà raccontare il cantiere aperto.