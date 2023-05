Straverona spegne 40 candeline: è tutto pronto per la partenza di domenica

Una delle corse più amate dai veronesi, si accinge a celebrare i suoi 40 anni. Nella mattinata di giovedì 18 maggio, presso il Liston 12 di piazza Brà, è stata infatti presentata l'edizione 2023 della Straverona, la corsa podistica diventata ormai un appuntamento immancambile della primavera scaligera. L’incontro è stata l’occasione per raccontare tutte le iniziative previste per questa edizione della stracittadina, grazie agli interventi di figure istituzionali, dei membri di Associazione Straverona, delle aziende partner e delle associazioni che insieme collaborano per regalare quest’evento a Verona e ai suoi cittadini.

Presenti in conferenza stampa Gianni Gobbi presidente Associazione Straverona, il Colonnello Cristiano Masciulli, Capo Ufficio Affari Generali del Comando Forze Operative Terrestri di Supporto, Federico Schena, Delegato del Rettore alla Didattica e allo Sport Università di Verona e Giuseppe Zanferrari, Direttore di Gestione Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.

Come di consueto, tre saranno i percorsi allestiti, che toccheranno i punti più suggestivi della città. I podisti si potranno confrontare con un percorso di 5 chilometri, piano e senza barriere architettoniche, adatto anche alle famiglie, un secondo di 10 chilometri, che si svilupperà sia in piano che in collinare, ed infine un percorso di 20 chilometri, che si svilupperà in centro città e sulle colline circostanti Verona. I podisti che si misureranno con il percorso più impegnativo partiranno alle 8 dai Portoni della Bra, seguiti dai runners dei 10 km alle 8.15 e infine dai corridori e camminatori dei 5 km che partiranno alle ore 8.30. «Abbiamo anticipato le partenze su richiesta dell’Amministrazione Comunale per ridurre l’impatto sulla viabilità. Anche la Straverona Junior viene spostata alla domenica per ragioni logistiche e di viabilità - spiega Gobbi -. Si correrà dunque nella mattinata di domenica 21 maggio, dalle 10:30».

Si correrà dunque anche la Straverona Junior, che giunge quest’anno alla sua decima edizione. L’evento è pensato per i bambini dai 5 agli 11 anni, i quali potranno competere su diversi percorsi suddivisi in base alla loro età. Al termine delle gare tra bambini e prima delle premiazioni, ci sarà il tempo per un momento di condivisione sportiva tra i figli e i genitori che li accompagnano, con la simpatica “Staffetta Genitori e Figli”.

In occasione di Straverona, sabato 20 maggio, dalle 10 alle 19, bambini e ragazzi avranno la possibilità di partecipare al Villaggio Pause Attive, di cui il marchio Nickelodeon è media partner. Il Villaggio è un’area adiacente al percorso, gestita dall’Università di Verona, e costituita da tre tipi di attività: blanda, moderata e intensa. In ogni area verrà eseguita un’esercitazione cognitiva e successivamente una pausa attiva, ovvero un breve intervallo di carattere ludico. Questa metodica sottolinea la necessità di differenziare gli stimoli nei bambini in età scolare, con l’obiettivo di trarne benefici a livello di apprendimento, concentrazione e benessere psico-fisico, valorizzandone la rilevanza e la consapevolezza, come confermato dal progetto “Più Vita Sana con le Pause Attive” con cui ogni anno l’Università di Verona coinvolge numerose scuole della città. Sempre con l’Università degli Studi di Verona, con l’aiuto di Centro Maratona, è stata avviata una collaborazione che prevede, in dieci appuntamenti, di preparare i ragazzi a correre la Straverona, così da incentivare i più giovani ad avvicinarsi all’universo podistico della stracittadina.

La manifestazione, organizzata da Associazione Straverona in collaborazione con il Comune e l’agenzia Dna Sport Consulting, anche quest’anno sarà plastic free e conferma l’impegno ecologico sostenuto anche dalle aziende partecipate del Comune. Amia, per la raccolta rifiuti, ATV che metterà a disposizione le navette gratuite dallo stadio a piazza Cittadella, Acque Veronesi che fornirà gli erogatori d’acqua. Si ricorda che in piazza Bra si potrà lasciare la bici nel parcheggio custodito Fiab.

Straverona, che ha il patrocino della Regione Veneto e dell’Esercito, corre per la solidarietà. Per il terzo anno sarà coinvolta nella grande giornata di festa anche la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, Onlus nazionale nata a Verona 25 anni fa e riconosciuta oggi come il primo ente nazionale promotore dell’attività di ricerca scientifica sulla malattia genetica grave più diffusa in Europa. In questi mesi la Fondazione è impegnata a promuovere la campagna per il test al portatore, che in Veneto è gratuito, e che permette di venire a conoscenza della malattia.

«Sono contento di presentare questa manifestazione anzitutto per l’importante anniversario - ha detto il sindaco Damiano Tommasi -, ma anche per ringraziare quanti rendono possibile un evento di tale portata che solo grazie all’aiuto e alla collaborazione di tutti può avvenire nella forma che conosciamo Per gli organizzatori l’obiettivo è integrare la manifestazione nella vita di tutti i giorni, tenendo conto delle esigenze di accessibilità del centro storico, della presenza dei turisti in particolare nel fine settimana e dell’attuale situazione viabilistica cittadina. Da parte nostra possiamo garantire che si è fatto il massimo perché tutto avvenga in sicurezza e nel rispetto dei tempi organizzativi. Domenica ci sarò anch’io, la mia prima volta in veste di sindaco, sarà bello vedere la città con un’altra velocità e con un’altra percezione del tempo in mezzo alle nostre vie».

«È l’evento dei veronesi, perciò manteniamo il format a loro caro dei tre percorsi all’insegna dell’inclusività - ha detto Gobbi -. I numeri stanno tornando alle edizioni pre covid, proseguiamo la campagna plastic free e le preziose collaborazioni con Amia, Acque Veronesi e Fiab. Ringraziamo il Comune per il sostegno, insieme abbiamo studiato un percorso che non interferisca con il cantiere in corso».

«Siamo onorati di poter partecipare attivamente a questo importante evento sportivo - ha dichiarato il Colonnello Masciulli - per il carattere benefico che costantemente lo caratterizza, contribuendo così ad accendere i riflettori su una nobile causa come quella della ricerca sulla fibrosi cistica. Da parte della grande famiglia dell’Esercito Italiano, vicina da sempre ai valori di altruismo e solidarietà che la caratterizzano, siamo veramente orgogliosi di poter fornire il nostro contributo sia attraverso la partecipazione di tanti militari dell’85° Reggimento Addestramento Volontari “Verona” sia con l’allestimento in Piazza Bra di uno stand promozionale e una mostra di mezzi ed equipaggiamenti dell’Esercito, allestita dal Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto con la partecipazione del Reparto Comando e dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” presenti sin dall’inaugurazione, il giorno prima, al villaggio Straverona».

«Per l’Università la Straverona è promozione dello sport nel senso più completo - ha detto Schena -. Partecipiamo con un programma di preparazione e con gruppi di persone affette da diverse patologie a dimostrazione che lo sport è per tutti e fa bene a tutti. Attenzione anche ai più piccoli con la conclusione del progetto sullo stile di vita sano realizzato nelle scuole primarie. Anche l’Università di Verona quest’anno celebra i 40 anni dalla sua fondazione, coincidenza che festeggeremo a poche ora di distanza dall’avvio della manifestazione».

«Anche la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi cistica è arrivato il momento di festeggiare - ha detto Zanferrari -. Dopo anni di ricerca, da quest’anno abbiamo il farmaco che salva la vita al 70%to dei malati, un risultato che aspettavamo da 85 anni».