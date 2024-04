Sport, inclusione e salute per Straverona con 15mila iscritti

Si è corsa questa mattina, 21 aprile, la 41esima Straverona con 15mila iscritti. Il sole ha accompagnato la festa dei partecipanti alla corsa podistica tradizionale della primavera veronese, in una giornata che ha saputo promuovere sport, inclusione e stile di vita sano e sostenibile.

Grande emozione al momento della prima partenza, alle 8.30, con i partecipanti del percorso dei 20 chilometri che hanno dato il via ad una mattinata piena di entusiasmo. Dopo quindici minuti è stato il momento della partenza del percorso di 10 chilometri e infine del gruppo che ha corso i 5 chilometri.

Ad accogliere e incitare i partecipanti, sul palco di Straverona, erano presenti Francesca Cheyenne, famosa voce radiofonica, insieme al collega dj Mauro Micheloni e a Mauro Pagani, voci dell’intrattenimento della quarantunesima Straverona. Hanno portato il loro saluto ai podisti il presidente di Straverona Alfredo Santagata, il sindaco Damiano Tommasi, partito poi con il gruppo dei 20 chilometri, e il vescovo di Verona Domenico Pompili. In rappresentanza del comando forze operative nord dell'esercito Italiano era presente il colonnello Nicola Castello, comandante del 85esimo reggimento addestramento volontari di Verona. E ha dato il suo saluto anche il Papà del Gnoco.

«Straverona - ha esordito il presidente Santagata - è per la città una grande festa, che coniuga sport e divertimento, e i numeri lo confermano». Tommasi ha aggiunto: «Questa è una giornata molto sentita dalla città e mi fa piacere essere qui e viverla in prima persona». Ed il comandante Castello ha chiosato: «Ogni giorno cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi il valore dello sport e dell’inclusione. Lo sport è gran parte del loro addestramento di base e Straverona si conferma essere un’occasione per fare sana attività, ma anche di conoscere la città e passare una giornata all’insegna del divertimento».

Al termine di tutti i percorsi, che si sono sviluppati tra le bellezze d’arte della città scaligera, l’abbraccio di Piazza Bra e dell'Arena ha accolto i podisti. Sempre in Piazza Bra il ristoro finale, il villaggio gara e il palco premiazioni, che a partire dalle 10.15 ha visto protagonisti i gruppi più numerosi.

I gruppi sono stati accolti sul palco dal presidente Santagata, dal colonnello Castello, dal presidente della Provincia Flavio Massimo Pasini e da Cristina Bosio, presidente di Fondazione Cuore Blu. «Il sole illumina una Verona più bella di quanto non sia solitamente, perché piena di persone felici di stare insieme, socializzare e fare del bene» ha commentato Pasini. «Siamo onorati e orgogliosi di essere qui oggi - ha dichiarato Cristina Bosio - Una grande opportunità e una grande festa che abbiamo vissuto con entusiasmo insieme al nostro gruppo di 150 persone».

Il premio per il gruppo più numeroso è stato vinto da Agesc che ha partecipato a Straverona con 562 podisti. Premiati anche i gruppi degli enti patrocinanti: università di Verona con i suoi 630 partecipanti e l'85esime Rav presente con 350 tra ragazzi e ragazze.

In contemporanea, alle 10.30, si è tenuta anche l’undicesima edizione di Straverona Junior, l’evento pensato per i bambini dai 5 agli 11 anni, che ha coinvolto oltre 300 partecipanti. E prima delle premiazioni, si sono messi in gioco anche i genitori con la "Staffetta Genitori e Figli", per un momento di condivisione sportiva.

Partecipata anche la passeggiata culturale "Ponti di pace" tenutasi ieri pomeriggio a cura di Verona Minor Hierusalem. «Un’esperienza affascinante e veramente inclusiva. Abbiamo rivisto la luce negli occhi delle famiglie ucraine che hanno partecipato insieme ad altri appassionati. Ci auguriamo sia davvero stata occasione per farci pontefici, ovvero costruttori e portatori di pace, in preparazione alla visita che Papa Francesco farà a Verona il prossimo 18 maggio», ha dichiarato la direttrice di Verone Minor Hierusalem Paola Tessitore.