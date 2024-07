Aperta a suggerimenti la strategia veneta di adattamento ai cambiamenti climatici

«Il cambiamento climatico è la grande sfida del nostro tempo anche per il Veneto». Lo ha dichiarato l'assessore regionale all'ambiente Gianpaolo Bottacin alla presentazione della strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

La strategia è stata avviata dalla giunta regionale nel 2022 e vede la collaborazione di Arpav e delle università Iuav e Ca' Foscari. «Nasce dall'esigenza di raccogliere dati scientifici e valutazioni sui rischi e gli impatti del cambiamento climatico sul territorio veneto - ha spiegato l'assessore - sia nei comparti fisico-biologici sia socio-economici». E le attività principali includono la ricognizione degli strumenti di pianificazione regionale e l'individuazione delle misure di mitigazione e adattamento attive. Inoltre, attraverso questa strategia, la Regione intende creare una base dati sui fenomeni climatici e sulle emissioni di gas climalteranti, approfondire aspetti critici e vulnerabilità del territorio veneto, facilitare la pianificazione e l'attuazione delle misure e organizzare incontri con portato di interesse sui temi dell'adattamento al cambiamento climatico.

Durante la presentazione, Bottacin ha ricordato che la giunta regionale ha già approvato il documento preliminare della strategia. L'assessore ha inoltre illustrato in dettaglio i cinque rapporti tecnico-scientifici che formano la base della strategia. «In particolare ci siamo soffermati su clima e cambiamenti climatici in Veneto, grazie alla collaborazione anche del nostro braccio operativo di Arpav - ha aggiunto Bottacin - e sulla ricognizione degli strumenti di pianificazione regionale e comunale, sullo sviluppo di un indice di rischio climatico regionale e sugli impatti socio-economici dei cambiamenti climatici in Veneto, in collaborazione con Iuav e Ca' Foscari. In relazione alla consultazione pubblica, avviata a maggio e aperta fino al 31 luglio, invito tutti a partecipare attivamente per contribuire a perfezionare la strategia».

Le osservazioni potranno essere inviate utilizzando il questionario disponibile sul sito regionale e trasmesse alla Pec ambiente@pec.regione.veneto.it con oggetto "Sracc Osservazioni".