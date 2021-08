Strage di Bologna, anche Verona sarà presente con il gonfalone per il 41° anniversario

Lunedì 2 agosto 2021, in occasione del 41° anniversario della strage alla stazione di Bologna, Verona sarà presente alla cerimonia nel capoluogo emiliano. L’Amministrazione comunale sarà rappresentata dal Consigliere con delega all'Anticorruzione Roberto Simeoni. Nella strage, che avvenne alle 10.25 del 2 agosto 1980, persero la vita 85 persone, tra cui il giovane veronese Davide Caprioli.

Il momento clou della commemorazione sarà lunedì 2 agosto in stazione. Alle 10.10, interverrà il Presidente dell'Associazione Familiari Vittime della Strage alla Stazione di Bologna Paolo Bolognesi, mentre alle 10.25, ci sarà il Triplice fischio del treno, seguito dal minuto di silenzio in memoria delle Vittime. Prenderà poi la parola il Sindaco di Bologna e della Città metropolitana Virginio Merola. Successivamente, alle 10.50, verranno deposte le corone al cippo che si trova al Primo binario, che ricorda anche il sacrificio del ferroviere Silver Sirotti, deceduto nella strage del treno Italicus.

L'intero programma di eventi in ricordo delle vittime della strage è molto ricco e si articola su due giorni, domenica 1 agosto la mattina e lunedì tutto il giorno. Domenica 1 agosto, alle 8, dalla Stazione Centrale partiranno delle staffette podistiche denominate “Per Bologna per NON Dimenticare il 2 Agosto 1980”. Alle 10, al Centro Sociale Culturale Villa Torchi si terrà la commemorazione al cippo che ricorda i bambini Vittime della strage del 2 agosto 1980, luogo di arrivo anche delle staffette podistiche e ciclistiche. Alle 11.30 nella piazzetta all’incrocio tra via delle Fonti e via di Corticella sarà posata una targa commemorativa in memoria alle vittime della strage Viviana Bugamelli e Paolo Zecchi.

Lunedì 2 agosto, proclamata ‘Giornata in memoria delle Vittime di tutte le stragi’, si parte dalle 6.30 alle 8.30 al Parco della Montagnola Piazza VIII Agosto con l’arrivo da tutta Italia delle staffette podistiche “Per non dimenticare” e delle staffette ciclistiche. Dalle 8 alle 13, alla Stazione Centrale nello stand di Poste Italiane ci sarà un Annullo filatelico speciale. Alle 9.15 da Piazza Nettuno partirà il corteo che seguirà un percorso fino alla Stazione Centrale tracciato dall’installazione di “Sampietrini della memoria”, con i nomi e l’età delle 85 Vittime della strage del 2 agosto 1980.

Subito dopo la cerimonia di commemorazione, alle 11.15 partirà il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro e si deporranno le corone alle lapidi che ricordano le Vittime degli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli - Milano, con interventi del Sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni, della presidente dell'Associazione Familiari Strage Treno 904 Napoli - Milano Rosaria Manzo e di un Consigliere delegato della Città metropolitana di Bologna. Sempre alle 11.15 alla Chiesa di San Benedetto in via dell’Indipendenza, l’Arcivescovo di Bologna S.Em. Cardinale Matteo Maria Zuppi, celebrerà una Santa Messa. Alle 11.30 alla sede del Cotabo Taxi saranno deposte delle corone al monumento in ricordo dei tassisti deceduti il 2 agosto 1980. Nel pomeriggio, alle 17 al Campo sportivo di Ceretolo a Casalecchio di Reno si disputerà il triangolare di calcio “Lo sport ricorda”, tra le squadre Gruppo FER Ferrovie Emilia Romagna e RFI.

La giornata di commemorazione di concluderà alle 21.15 in Piazza Maggiore a Bologna dove ci svolgerà la 27^ edizione del Concorso internazionale di composizione ‘2 agosto’, dedicato a partiture per orchestra. Si esibirà l’orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Marco Angius. Il programma vedrà l’esecuzione di “Nelle pieghe” di Francesco Vitucci (Italia), primo premio, “Fluo” di Cesare Rolli (Italia), secondo premio e “Pezzetti di nebbia” di Krystian Ne?cior (Polonia) terzo premio. A seguire “Orpheus”, omaggio a Igor Stravinsky (1882-1971) a 50 anni dalla morte. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai 5 e Rai Radio 3.