Chiusi Stradone San Fermo e Stradone Maffei, consegnati pass per la sosta

Sono iniziati oggi, 22 luglio, i lavori per il filobus in Stradone San Fermo e Stradone Maffei. Un cantiere aperto con poco preavviso perché imprescindibile e non più procrastinabile dopo le verifiche effettuate. L'asfalto era infatti deteriorato e poco sicuro per la viabilità.

L'impresa incaricata dei lavori è partita dalla fresatura del tratto. E nei prossimi due giorni verranno predisposte le cosiddette prove di carico, determinanti per definire con certezza i tempi di fine lavori.

Per limitare disguidi e disagi, Amt3 ha già spedito una newsletter a tutti i titolari di passi carrabili in Stradone Maffei e Stradone San Fermo, inviando il pass per poter sostare gratuitamente negli stalli blu di Piazzale Maestri del Commercio. Allo stesso modo, l'azienda sta raccogliendo tutte le segnalazioni dei residenti, per aiutarli a trovare una soluzione idonea a qualsiasi altra difficoltà viabilistica e di sosta.

«Dopo aver realizzato i lavori dell'unificazione dei sottopassi - hanno dichiarato l'assessore alla mobilità e traffico Tommaso Ferrari e il presidente di Amt3 Giuseppe Mazza - è stato necessario programmare gli altri interventi propedeutici allo sviluppo del futuro circuito filoviario, ponendo maggior attenzione soprattutto su quelle zone considerate dagli addetti ai lavori indifferibili. Su precise indicazioni viabilistiche, abbiamo perciò dovuto affrontare con premura e sollecitudine non soltanto il tratto che da Via Città di Nimes va in Piazza Renato Simoni, ma anche Stradone San Fermo e Stradone Maffei, sfruttando la stagione estiva, pur nella consapevolezza che avremmo potuto dare un miglior preavviso. Giovedì sapremo l'esito delle prove su piastra e avremo chiari i tempi per completare i lavori che, se dovessero protrarsi per più di quindici giorni, verranno effettuati parzializzando la via. Fin d'ora ci scusiamo con i cittadini che indubbiamente stanno soffrendo il cantiere e chiediamo loro di pazientare qualche settimana, quando il lavoro sarà terminato a regola d'arte, migliorando sensibilmente la sicurezza stradale».