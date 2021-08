Strada allagata per la rottura di una conduttura: «Una cinquantina di famiglie isolate a Marzana»

«Da stamattina (venerdì, ndr), una cinquantina di famiglie residenti in via Molini a Marzana sono praticamente isolate a causa dell’ennesimo caso di incuria a mancate manutenzioni. Si è rotta infatti la conduttura che drena l’acqua dall’antica risorgiva che un tempo alimentava il mulino da cui prende il nome la via». Recita così la nota congiunta di Gianluca Stradiotto, consigliere del PD in Ottava Circoscrizione, Federico Benini, capogruppo PD in Consiglio comunale a Verona, che nella mattinata del 6 agosto si sono recati in sopralluogo nella zona.

«L’asfalto - proseguono i due -, già da anni gravemente ammalorato a causa delle continue infiltrazioni, ha ceduto in alcuni punti e l’acqua ora scorre liberamente giù per la strada, con tutto quel che può comportare in termini di danni e disagi anche per le abitazioni che vi si affacciano.

Il problema è segnalato da anni al Comune, ad Acque Veronesi e al Consorzio Alta Pianura Veneta, tutti soggetti con una qualche competenza e responsabilità. È arcinoto che la conduttura, posata attorno ai primi anno Novanta, è da rifare perché ostruita e ammalorata in più punti. A darle il colpo di grazia probabilmente lo smottamento del terreno che si è verificato qualche anno fa durante una alluvione».

I dem poi incalazano: «Ma l’unica risposta ricevuta stamattina (venerdì, ndr) è stata l’uscita dei vigili urbani che hanno transennato l’imbocco della strada isolando di fatto i residenti che non possono più raggiungere la provinciale dei Lessini ma devono scavalcare le Torricelle per poi scendere a Porta Vescovo.

Rispetto a questo danno e disagio annunciato chiediamo in primo luogo al Comune misure tampone immediate per ripristinare al più presto la corretta viabilità, e in secondo luogo un intervento altrettanto breve e risolutivo per rimediare finalmente, e una volta per tutte, a questa arcinota criticità».