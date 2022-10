Sopravvissuto a un naufragio, improvvisato tassista in Brasile. Storia di un pasticciere, Ruggero Bauli: un secolo di pandoro

Non solo un meritato e meritorio francobollo celebrativo, da venerdì 28 ottobre è disponibile anche un docufilm che racconta la secolare storia del gruppo Bauli, nonché un volume liberamente consultabile sul web. Ma chi era Ruggero Bauli, il fondatore dell'omonima azienda veronese che, nata nel 1922, quest'anno celebra giust'appunto un secolo di attività?

La storia del gruppo Bauli

Anno 1922

Ruggero Bauli aprì un piccolo laboratorio artigianale a Verona puntando sulla ricetta tradizionale del pandoro.

Anno 1927

Attratto dall’idea di esportare la sua arte pasticciera, Ruggero Bauli partì alla ricerca di nuove opportunità oltreoceano, tentando una nuova vita in Argentina. Si imbarcò con tutte le proprie attrezzature sul piroscafo "Principessa Mafalda" al suo ultimo viaggio transatlantico, ma durante la traversata, poco distante dalle coste del Brasile la nave perse un’elica, imbarcò acqua e in poche ore si inabissò. Fu il disastro navale italiano più grave del Novecento.

Fortunatamente, Ruggero sopravvisse al naufragio, ma si ritrovò a ripartire da zero senza soldi e senza macchinari. Arrivato in Sud America, dopo un’esperienza di tassista a Rio de Janeiro, riuscì a trasferirsi in Argentina, sua vera meta, dove in una pasticceria in Buenos Aires riuscì a ricostruire in dieci anni la propria fortuna, grazie alle sue abilità artigianali.

Anno 1937

Ruggero Bauli tornò a Verona e riavviò la propria attività, un laboratorio con negozio, che diventò la prima pasticceria della città.

Gli anni ‘50

Ruggero decise di dar vita alla produzione industriale di quello che sarebbe rimasto per sempre impresso nel cuore delle famiglie italiane: il Pandoro Bauli. Venne inaugurato il primo sito produttivo in quello che si chiamava largo Perlar, oggi intitolato proprio a Ruggero Bauli.

Gli anni ’60

I figli Alberto, Adriano e Carlo subentrarono al fondatore Ruggero Bauli. Fu l’inizio di un percorso che, grazie all'innovazione, allo spirito imprenditoriale e al legame con la tradizione, portò Bauli verso la vetta del mercato italiano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Centenario Gruppo Bauli - Clip Produzioni - via Ufficio Stampa Gruppo Bauli - 2022

Gli anni ’90

Gli anni '90 rappresentarono una vera e propria svolta per Bauli. Per un’intuizione di Alberto Bauli, l’azienda entrò nel mercato dei prodotti da forno per uso quotidiano con la nuova linea di croissant, ampliando il proprio business oltre il segmento delle ricorrenze natalizie e pasquali. Iniziò anche la produzione delle prime uova di cioccolato, diversificando la gamma di prodotti per le ricorrenze.

Gli anni 2000

Bauli proseguì la propria crescita sviluppando il mercato internazionale, esportando la qualità del made in Italy e il connubio tra tradizione e innovazione che contraddistingue l’azienda, e puntando su numerose acquisizioni strategiche. Ebbe inizio infatti un percorso di forte espansione con l’acquisizione di marchi storici, tra cui, Doria, Motta, Alemagna, Bistefani.

Gli anni 2017

Con Michele Bauli al timone, terza generazione della famiglia, venne aperto uno stabilimento in India, per meglio raggiungere i paesi del Sud-Est Asiatico.

Il 2018 e il 2021

Altre acquisizioni strategiche: la quota di maggioranza dell’azienda toscana Alpipan, per rafforzare la produzione di prodotti senza glutine e a basso contenuto proteico, e acquisizione della quota di maggioranza di MaxSport, società della Repubblica Slovacca specializzata in prodotti proteici e integratori alimentari. Apertura della filiale commerciale di Singapore. Al fine di andare incontro alle esigenze del consumatore, sul mercato domestico viene acquisita Dacasto Gran Pasticceria, azienda piemontese che produce dolci artigianali.

Cento anni di bontà, il 2022

Centenario dalla fondazione. In quest’anno simbolico, verrà pubblicato (nel mese di novembre) il primo bilancio di sostenibilità dell’azienda.