Fuochi d'artificio e fiamme negli spettacoli in Arena, stop della Soprintendenza

Fine dei fuochi di artificio e delle fiamme libere per gli spettacoli dell'Arena di Verona. Lo ha deciso la Soprintendenza, tracciando quello che potrebbe essere un punto di non ritorno. Punto che ha una precisa collocazione nel tempo: lunedì 11 luglio 2022, il giorno del concerto dei Kiss nell'anfiteatro di Piazza Bra. A quella che potrebbe essere l'ultima esibizione della band americana in Italia, il soprintendente Vincenzo Tinè ha negato l'autorizzazione all'uso dei fuochi di artificio per ragioni di sicurezza. Una misura già adottata altre volte in passato, sia per gli eventi rock che per la lirica, ma che ora potrebbe diventare una costante capace di incidere anche sulle cerimonie olimpiche del 2026.

Come spiegato da Luca Mazzara sul quotidiano L'Arena, la decisione fa discutere perché di fatto vieta degli effetti scenici sempre più utilizzati e che in passato erano stati autorizzati. Gli stessi Kiss, quando si esibirono nel 2015 sempre in Arena, ebbero problemi nel farsi concedere l'uso dei fuochi d'artificio. Effetti che poi furono autorizzati ed eseguiti durante lo show. Discorso identico anche per gli allestimenti delle opere liriche Turandot e Nabucco, andati in scena con la presenza di fiaccole accese. Presenza che ora non è più concessa.

Alla polemica ha replicato lo stesso Tinè, sentito sempre da Mazza per L'Arena. Il soprintendente di Verona ha spiegato che l'orientamento della Soprintendenza, da almeno 15 anni, è quello di negare fuochi d'artificio e fiamme libere per gli spettacoli in Arena. Orientamento motivato da ragioni di sicurezza e di decoro. Secondo Tinè, la sicurezza non sarebbe stata garantita lunedì prossimo, se ci fosse stato lo spettacolo pirotecnico previsto per il concerto dei Kiss. Proprio quel concerto potrebbe essere un punto di rottura con un passato in cui, ha spiegato Tinè, furono concesse deroghe eccezionali su richiesta del sindaco.

Infine, il soprintendente ha lanciato un avvertimento anche per le cerimonie olimpiche che si terranno in Arena in occasione dei giochi invernali di Milano e Cortina. Nell'anfiteatro di Verona si chiuderanno le Olimpiadi 2026 e si apriranno le Paralimpiadi 2026. E Tinè ha dichiarato che non approverà cerimonie esagerate, ma solo eventi eleganti e consoni all'Arena. Eventi in cui non ci dovranno essere fuochi d'artificio.