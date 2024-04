Taglio allo stipendio dei bibliotecari, sospeso il cambio di appalto

Cambio di appalto sospeso e proroga di un mese dell'incarico alla cooperativa mantovana Charta, la quale in questo aprile avrebbe dovute passare la gestione della biblioteca di San Martino Buon Albergo alla bolognese Le Macchine Celibi. Il cambio, legittimato dalla vittoria della gara d'appalto, è stato però congelato dal Comune dopo l'intervento delle organizzazioni sindacali. «È un passaggio che apprezziamo perché va nella direzione da noi indicata di non accettare alcun ricatto sul trattamento retributivo delle lavoratrici e dei lavoratori», ha commentato Nicola Spadavecchia di Filcams Cgil Verona.

Il cambio di gestione della biblioteca di San Martino Buon Albergo è stato al centro di una vertenza sindacale perché i quattro bibliotecari rischiavano di perdere circa un terzo del loro stipendio. E se non avessero accettato la decurtazione, avrebbero perso il posto di lavoro. Un capestro inaccettabile per i lavoratori che si sono rivolti ai sindacati, i quali hanno intanto trovato con il Comune una soluzione temporanea: la sospensione del cambio di appalto con proroga di un mese dell'incarico alla cooperativa che finora ha gestito il servizio.

Soluzione temporanea che intanto ha permesso ai sindacati di prendere tempo per arrivare a quella difinitiva, che non può essere diversa dal «ripristino dell’intera retribuzione con il riconoscimento di tutti gli scatti di anzianità maturati e la garanzia dell’erogazione di tutti gli eventuali futuri adeguamenti salariali», ha spiegato Spadavecchia.

«Col nuovo appalto le lavoratrici e i lavoratori non devono perdere nemmeno un euro - ha proseguito il sindacalista di FIlcams Cgil Verona - Non vediamo spazi di mediazione possibili su salari già bassi che a fatica superano i mille euro mensili, e questa ci pare anche la richiesta della popolazione che in questi giorni sta attestando solidarietà alle proprie bibliotecarie e ai propri bibliotecari con una valanga di e-mail e telefonate. La dignità del lavoro, nel settore culturale come in tutti gli altri settori, va assicurata. Esistono, al contrario, ampi margini di miglioramento nel prevenire simili vertenze in cui le ditte appaltatrici cercano di scaricare sui lavoratori il costo dei ribassi o dei rilanci offerti in sede di gara. Osserviamo la strana combinazione per cui il costo del lavoro in eccesso accusato da Macchine Celibi corrisponde sostanzialmente al ribasso d’asta di 15mila euro con cui la ditta ha vinto la gara. Sollecitiamo dunque tutte le amministrazioni del territorio ad attivare lo strumento della contrattazione d’anticipo che consente, in fase di elaborazione dei bandi, di definire correttamente l’intero costo del lavoro da indicare nei capitolati di appalto».