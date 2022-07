Morse lascia i Deep purple: il ricordo del live all'Arena

Steve Morse, chitarrista americano dei Deep purple, ha lasciato la band britannica dopo oltre un quarto di secolo per stare vicino alla moglie gravemente ammalata di cancro. Nel dare la notizia Guitar world, la bibbia statunitense della sei corde ha inserito nel suo servizio di ieri 23 luglio un estratto del concerto tenuto dal gruppo inglese all'Arena di Verona del 2011, estratto che documenta la vena artistica del chitarrista durante una esibizione in cui il gruppo rock, come aveva fatto spesso in passato, si era esibito assieme ad una orchestra.

Morse, nato ad Hamilton nell'Ohio nel luglio del 1954, fra quattro giorni compie 68 anni. Lo statunitense entra a far parte dei Deep purple nel 1994 dove sostituisce, dopo il breve interregno di Joe Satriani, il chitarrista storico della band ossia Richie Blackmore, una vera e propria icona della storia del rock, autore o coautore di alcuni dei brani più seminali della band. Anche Morse, chitarrista eclettico, che miscela influenze varie che vanno dal blues, al country, al bluegrass alla musica classica, vanta una carriera, solista e no, di elevatissimo spessore basti pensare ai Dixie dregs e ai Kansas.

I Deep Purple, una delle band più note della storia del rock, tra i pionieri dell'hard rock e dell'hard-rock cosiddetto sinfonico, poche ore fa sulla loro bacheca Facebook peraltro avevano ufficializzato la decisione del loro chitarrista di abbandonare definitivamente il gruppo spiegando nel dettaglio la scelta di Morse di rimanere vicino alla moglie Janine, gravemente colpita da una patologia tumorale. In passato lo stesso Morse aveva suggerito agli altri membri del quintetto di cominciare a cercare un sostituto proprio in ragione dello stato di salute della consorte.