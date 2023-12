La nuova stella cometa di piazza Brà verrà inaugurata martedì

Lunedì pomeriggio 11 dicembre, inizieranno le operazioni di posa e installazione, da martedì mattina la nuova Cometa sarà in piazza Bra dove rimarrà per tutto il periodo natalizio.

L'annuncio arriva da palazzo Barbieri, dove viene ribadito che l'installazione rappresenta la soluzione alternativa individuata dall’Amministrazione in assenza temporanea della tradizionale Stella di Natale firmata dall'architetto scaligero Rinaldo Olivieri e di proprietà della Fondazione Verona per l’Arena.

Come già sottolineato dal sindaco Damiano Tommasi in diverse occasioni, da Comune di Verona spiegano che l'Amministrazione si è vista costretta a trovare una soluzione alternativa in seguito all’incidente avvenuto in fase di smontaggio lo scorso gennaio che ha compromesso in maniera consistente l'opera, al punto che non è stato possibile ripararla per il Natale 2023. Non c’erano infatti i tempi per ottenere la certificazione che attesti la sicurezza del manufatto, che va necessariamente ricondizionato. Da qui la scelta dell’Amministrazione di rilanciare e trasformare una difficoltà in opportunità, accelerando le azioni di intervento e mettendo in campo un piano B che fosse in grado di assicurare una soluzione che garantisse la presenza del simbolo natalizio in piazza Bra.

Il manufatto scelto in sostituzione doveva essere un’alternativa che non sottraesse la forza attrattiva e iconica dell’opera (non una copia quindi) che allieta il Natale veronese dal 1984, e che tornerà dal prossimo anno, ma che potesse comunque avere un forte valore simbolico. Un'installazione dal sapore contemporaneo ma con un significato che si prolunga nel tempo, quello di portare luce: la nuova stella infatti dal prossimo anno sarà itinerante e verrà allestita nei quartieri a testimonianza di eventi significativi accaduti in città.

Dalla forma stilizzata, è realizzata in metallo e con luci a led, di dimensioni minori rispetto alla grande Stella tradizionale. L’altezza del corpo dominante non supererà infatti gli 8 metri di altezza e i 7 di larghezza, nel suo complesso l’installazione, che è formata da altri due corpi distinti e separati tra loro larghi alti quasi 7 metri e larghi 3, occuperà una superficie di circa 150 metri quadrati.

Per salutare l’arrivo della nuova installazione, l’Amministrazione sta organizzando un momento ufficiale nel tardo pomeriggio di martedì, a cui parteciperà il sindaco Damiano Tommasi e il vescovo di Verona Monsignor Domenico Pompili.