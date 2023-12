La "nuova" Stella Cometa è pronta all'accensione e già piovono le prime critiche

Martedì sera alle 19.30 si terrà l'inaugurazione della nuova installazione luminosa montata lunedì in Bra sotto gli occhi curiosi di turisti e veronesi che gremivano la piazza in occasione dei mercatini di Santa Lucia.

La cerimonia sarà presenziata dal sindaco Damiano Tommasi e dal Vescovo di Verona Monsignor Domenico Pompili, che benedirà la stella che potrà essere ammirata per tutto il periodo natalizio.

Grande l'attesa e la curiosità per il posizionamento della nuova decorazione realizzata per sostituire temporaneamente quest'anno la tradizionale iconica stella, capolavoro dall'architetto veronese Rinaldo Olivieri, consistentemente danneggiata in fase di disallestimento.

L'evento inaugurale domani sera proseguirà con un momento di festa in musica grazie alla presenza del gruppo di giovani artisti veronesi "Panic Therapy", noto per le sue interpretazioni swing e shuffle. L'ensemble eseguirà un repertorio di canzoni tradizionali natalizie, rivisitato in chiave swing, con voci maschili e femminili.

In programma i brani più celebri del repertorio pop, per un momento festoso all'insegna della condivisione e del calore natalizio.

Prime polemiche

C'è attesa per vedere il manufatto completo in funzione, soprattutto dopo le foto circolate sul web delle prime prove di accensione, che lo mostrano "multicolore" mentre nei rendering mostrati nei giorni scorsi era sempre di colore bianco. Da Ciro Maschio (deputato FdI) a Stefano Zavarise (consigliere comunale e capogruppo Lega) , da Filippo Rigo (consigliere regionale Lega) a Stefano Casali (ex presidente Agsm), passando da Matteo Gelmetti (senatore FdI), sono diversi i componenti del centrodestra che sui social hanno dato seguito alle critiche arrivate già nei giorni scorsi nei confronti dell'Amministrazione Tommasi per la scelta fatta. La "nuova" Stella Cometa (che in ogni caso dall'anno prossimo lascerà spazio alla classica archiscultura di Olivieri, ora in riparazione) immortalata nei post fatti circolare sul web, al momento non sembra incontrare neppure il favore dei cittadini