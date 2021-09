È arrivata la Catullo la statua della Madonna di Loreto, protettrice degli aviatori

A bordo di un Piper Seneca II dell’Aero Club di Bergamo, nel pomeriggio di lunedì è giunta all’aeroporto di Verona la statua pellegrina della Madonna di Loreto.

Il pellegrinaggio della statua rientra nell’ambito delle iniziative del Giubileo Lauretano, concesso da Papa Francesco in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aviatori, prevede che l'opera visiti e sia esposta per alcuni giorni in tutti gli scali italiani, secondo un programma organizzato da Enac, Assaeroporti, Alitalia, gli aeroporti italiani, il Coordinamento Nazionale per la Pastorale dell’Aviazione Civile della Conferenza Episcopale Italiana e l’Aero Club Italia.

Al Catullo, la statua è stata accolta dal vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe Zenti, che ha celebrato una Santa Messa alla presenza delle autorità istituzionali e aeroportuali presso il primo piano del terminal partenze.

Da lunedì 27 a giovedì 30 settembre, la statua sarà custodita nella cappella dell’aerostazione, accessibile dalle ore 9 alle 18 per la preghiera dei fedeli, lavoratori e passeggeri, che potranno riceve l’indulgenza plenaria.

Giovedì Don Giorgio Benedetti, cappellano dell’aeroporto Catullo, dedicherà una preghiera di saluto alla presenza di una rappresentanza dei commercianti che lavorano presso lo scalo. Poi, nel pomeriggio, la statua della Madonna di Loreto sarà trasferita all’aeroporto Marco Polo di Venezia.

«Il Giubileo Lauretano – ha commentato il Direttore Generale dell’ENAC Alessio Quaranta –racchiude un profondo significato di fratellanza e unione dei popoli, grazie alla metafora del volo. Tutte le tappe della “Peregrinatio Mariae” hanno richiamato negli aeroporti numerosi fedeli della Madonna di Loreto, oltre che lavoratori del settore e passeggeri. Confidiamo che anche nei giorni di permanenza a Verona ci sia un’ampia adesione in un luogo, come l’aeroporto, di forte aggregazione e relazione».

«È una grande emozione accogliere nel nostro aeroporto la statua della Madonna di Loreto, che ha ripreso il suo pellegrinaggio negli aeroporti italiani dopo la pausa determinata dall’emergenza sanitaria” - ha dichiarato Paolo Arena, Presidente di Catullo – “Per il nostro aeroporto, per tutte le persone che vi lavorano, oggi quanto mai unite nell’impegno collettivo per la ripresa dello scalo, è una visita che indica un percorso di rinascita condiviso, in cui anche il viaggio del passeggero assume un significato più intenso di incontro e di unione».