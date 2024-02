Angelo Dall'Oca Bianca affonda ancora il pennello nel suo villaggio

È stata posizionata ieri, 24 febbraio, nel giardino pubblico di Via Selinunte intitolato ai fratelli Massimiliano e Davide Turazza, la scultura in bronzo dedicata al pittore veronese Angelo Dall'Oca Bianca. L'immagine del pittore è ad altezza naturale (175 centimetri), ricopre una superficie di circa 140 centrimetri di diametro e resterà nella piazza centrale del giardino per commemorare l'artista nel quartiere a lui intitolato.

L'opera scultorea ha come titolo "Angelo Dall’Oca Bianca - affondo di pennello", è stata donata alla città dal maestro Alberto Zucchetta e si ispira alla figura del pittore nell’atto di dipingere, una posizione caratteristica che rende l'opera dinamica e originale.

All'inaugurazione della scultura hanno partecipato tanti abitanti del quartiere, oltra all'assessore Federico Benini e al presidente della terza circoscrizione Riccardo Olivieri.

«Dobbiamo entrare nell’ottica di una città policentrica dove le persone si spostano per scoprire i quartieri della nostra città e non solo del centro storico - ha detto l'assessore Benini - Per farlo occorre realizzare luoghi di interesse. E la statua del maestro Zucchetta ne è l’emblema».

«Questa inaugurazione rientra tra le tante iniziative ed eventi che cerchiamo di promuovere nei quartieri per la valorizzazione della loro storia - ha affermato Olivieri - Un modo per far riscoprire ai veronesi le proprie radici e ricordare la memoria delle grandi personalità che hanno costruito la cultura, la storia e anche i luoghi della nostra città».