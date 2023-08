Nessuna conciliazione, è ancora scontro sul nuovo sistema informativo di Aoui

Non è andato a buon fine il primo tentativo di conciliazione della vertenza sul nuovo sistema informatico ospedaliero (Sio) applicato dallo scorso giugno nelle strutture di Borgo Trento e di Borgo Roma dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui). Ieri mattina, 28 agosto, il prefetto di Verona ha convocato i rappresentanti dell'Aoui e delle prime due organizzazioni sindacali (Cgil e Fials) che avevano dichiarato lo stato di agitazione dei lavoratori. Stato di agitazione motivato dalle complicazioni alle attività del personale sanitario generato dal nuovo sistema informatico. Dopo circa un'ora, la riunione di ieri si è conclusa con la verbalizzazione del mancato accordo e oggi nuovo vertice in prefettura con gli altri tre sindacati (Nursing Up, Ugl Salute e Di.Co.Sì) che si sono uniti alla protesta.

«Siamo preoccupati per la totale assenza di risposte da parte dell'azienda ospedaliera che malgrado le nostre sollecitazioni non ha dato alcun segnale di voler reagire a questa situazione che sta mettendo in ginocchio il lavoro dei sanitari tra i quali si cominciano a verificare le prime dimissioni volontarie motivate dall’impossibilità di svolgere il proprio lavoro assumendone le relative importanti responsabilità - hanno commentato dopo la riunione il segretario generale Fp Cgil Verona Antonio De Pasquale e il responsabile sanità di Fp Cgil Verona Simone Mazza. Dal punto di vista dell'operatività, il confronto con il Covid non è affatto esagerato: dopo la pandemia, a fiaccare la sanità pubblica veronese è intervenuto il Sio le cui origini appaiono altrettanto oscure. Ci è stato spiegato che la Regione Veneto ha bandito 5 lotti per l’informatizzazione dei sistemi ospedalieri. Quello che interessa l'Aoui di Verona è il Lotto "E" che è stato aggiudicato ad un consorzio di imprese facente capo a InterSystem nell’ambito di un progetto affidato ad Azienda Zero e Consorzio Arsenal. In qualsiasi azienda che acquisti un sistema informatico il periodo di sperimentazione e migrazione troverebbe un limite superato il quale partirebbero diffide e azioni legali nei confronti dei fornitori. Ciò non accade a Verona e il motivo resta ignoto. Come organizzazioni sindacali concorderemo le iniziative da prendere senza escludere nulla, neanche lo sciopero, al termine di una serie di assemblee con il personale dei poli di Borgo Trento e Borgo Roma a partire dal 12 settembre».

Ovviamente anche la prefettura ha invitato i sindacati ad evitare lo sciopero, vista la delicatezza di un settore che non sta neanche attraversando un periodo facile. E per conto dell'Aoui, la dottoressa Vania Rado ha spiegato: «Abbiamo fornito le risposte alla richiesta dei sindacati di sapere quando il Sio sarà collaudato. Il 30 settembre è la data programmata per il collaudo da parte di Azienda Zero, che ha affidato nel 2020 l’appalto al raggruppamento di imprese. Abbiamo inoltre indicato i tempi intermedi e gli strumenti già in uso per le azioni di semplificazione, in alcuni casi soggette all’autorizzazione di Azienda Zero. Stiamo chiedendo ai fornitori interventi per la massima fruibilità del sistema. Siamo inoltre consapevoli della fatica sostenuta dai nostri dipendenti, che non abbiamo mai trascurato e sempre coinvolto in specifici gruppi di lavoro. Spiace quindi che non ci sia stata l’intesa».

E contro lo stato di agitazione si è espresso anche il consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza, che sui disservizi del nuovo Sio ha dichiarato: «Il problema va risolto velocemente perché sta creando disagio al personale sanitario, ai pazienti e ai cittadini». Ed ha aggiunto: «Non condivido tuttavia la scelta di alcuni sindacati di proclamare lo stato di agitazione, forse per scopi ideologici e politici, e certamente apprezzo di più il senso di responsabilità che stanno dimostrando Uil e Cisl, propendendo per azioni dimostrative di aiuto a personale e cittadini».