Polizia locale, trasloco mancato da Via del Pontiere. «Sedi temporanee sono insicure»

Polizia locale di Verona di nuovo in stato di agitazione per il mancato trasferimento degli agenti e degli ufficiali operanti nel comando di Via del Pontiere entro la fine dell'anno. Un comando in cui sono presenti «tubi innocenti per evitare eventuali crolli; locali inagibili; muri scrostati e con evidenti crepe; pezzi di cornicione che si sono già staccati; corridoi sommersi da deiezioni di colombi; roditori che emergono dai bagni e barriere architettoniche». Questa è la descrizione fatta dai rappresentanti di Cisl Fp, Uil Fpl e Ugl. Sindacati che la scorsa estate avevano trovato un accordo per lo spostamento del comando nella caserma Rossani. Martedì scorso, però, il Comune ha ammesso che non è stato possibile trovare una soluzione fattibile per lo spostamento degli agenti da Via del Pontiere entro fine dicembre. E così i sindacati che avevano anche manifestato per ottenere un sede lavorativa più salubre e sicura per la polizia locale del capoluogo sono tornati sulle barricate.

«Uno schiaffo dritto in faccia alle lavoratrici e ai lavoratori non solo della polizia locale ma a tutto il personale dipendente del Comune di Verona, che ha perso inevitabilmente la fiducia nell'amministrazione che ha dimostrato di non rispettare gli impegni presi», questo è stato il commento alla decisione del Comune diffuso da Angelo Tirapelle, segretario Cisl Fp; Loredano Bertaiola, segretario Ugl; e da Marco Bognin, segretario Uil Fpl. Parole a cui gli assessori al patrimonio Michele Bertucco e alla sicurezza Stefania Zivelonghi hanno replicato. «L'individuazione della soluzione è arrivata dopo un articolato confronto con gli uffici comunali coinvolti raccogliendo le istanze e verificandone la percorribilità, nel rispetto dei ruoli e delle competenze», ha precisato Zivelonghi. «Tutto il percorso per l’individuazione di una soluzione percorribile - ha poi aggiunto Bertucco - è stato compiuto in assoluta trasparenza, attraverso un confronto aperto con le organizzazioni sindacali che abbiamo incontrato appena insediati, e che poi abbiamo informato riguardo agli sviluppi e ai cambiamenti. Le alternative per una ridistribuzione del personale sono state attentamente vagliate, ma tutti gli spazi e le sedi temporanee prese in esame non garantiscono purtroppo i parametri di sicurezza previsti dalla polizia locale. Le modifiche effettuate sono state quindi necessarie, perché non c’era la possibilità di realizzare gli spostamenti previsti. Nel frattempo sono stati fatti una serie di interventi anche nei confronti dell’Esercito affinché il passaggio alla Rossani possa avvenire nel più breve tempo possibile. Non è vero che non abbiamo rispettato gli impegni presi, perché l’impegno era di comunicare e trovare soluzioni, lo abbiamo fatto volta per volta quando c’era la necessità. Siamo sempre pronti a qualsiasi ulteriore incontro con i sindacati, non ci sottraiamo al confronto ma riteniamo di aver agito per garantire quelle che erano le soluzioni migliori per il personale in capo alla polizia municipale. La sede di Via del Pontiere sarà infatti oggetto di interventi di sistemazione».